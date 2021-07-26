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Экстренно приземлившийся в Домодедово самолёт Belavia садился с одним двигателем

Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам и сообщили о подготовке запасного борта для отправки в Анталью.

26 июля, 11:54
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Приземлившийся в столичном аэропорту Домодедово самолёт Boeing 737-800 белорусской компании "Белавиа" садился с одним рабочим двигателем. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Belavia.

"Во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и семью членами экипажа на борту в самолёте Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты 8000 футов и заходе на посадку в Домодедово", — рассказали в "Белавиа".

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В ближайшее время запасной самолёт будет выделен для доставки пассажиров в турецкий курортный город. Во время ожидания пассажирам предоставят питание.

"Авиакомпания "Белавиа" приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталью, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок", — отметили в компании.

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Напомним, самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Воздушному судну пришлось приземлиться в Домодедово.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Райля Гареева
Райля Гареева

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