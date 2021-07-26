Экстренно приземлившийся в Домодедово самолёт Belavia садился с одним двигателем

Приземлившийся в столичном аэропорту Домодедово самолёт Boeing 737-800 белорусской компании "Белавиа" садился с одним рабочим двигателем. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Belavia.

"Во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и семью членами экипажа на борту в самолёте Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты 8000 футов и заходе на посадку в Домодедово", — рассказали в "Белавиа".

В ближайшее время запасной самолёт будет выделен для доставки пассажиров в турецкий курортный город. Во время ожидания пассажирам предоставят питание.

"Авиакомпания "Белавиа" приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталью, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок", — отметили в компании.