Есть третье золото: Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде в Токио
Медаль стала для сборной России 11-й на соревнованиях в японской столице.
Фото © Олимпийский комитет России
Мужская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в сумме набрали 262,500 балла. Россияне выступили на шести снарядах — в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.
Серебряную медаль выиграла сборная Японии (262,397 балла). Бронза досталась гимнастам из Китая (261,894).
Медаль стала для сборной России 11-й на Олимпиаде в Токио. В активе нашей команды — три золота, пять серебряных наград и три бронзы. В медальном зачёте наши поднялись на четвёртое место.
Комментариев: 0