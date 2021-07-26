Мужская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в сумме набрали 262,500 балла. Россияне выступили на шести снарядах — в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

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Медаль стала для сборной России 11-й на Олимпиаде в Токио. В активе нашей команды — три золота, пять серебряных наград и три бронзы. В медальном зачёте наши поднялись на четвёртое место.