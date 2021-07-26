Главный тренер сборной РФ по фехтованию оценил схватку Поздняковой и Великой на Олимпиаде
Мамедов отметил, что простых боёв на Играх вообще нет, а выбыть из соревнований могут даже самые сильные спортсмены.
Фото © ТАСС / AP
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Яшар-оглы Мамедов назвал большой радостью триумф российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой на Олимпиаде в Токио. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".
"Большая радость для российской делегации — золото и серебро. Приятно заканчивать день с такими наградами", — отметил Мамедов.
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Он также добавил, что на Олимпиаде вообще нет простых боёв, а выбыть из соревнований могут даже самые сильные спортсмены. Таким мнением тренер поделился, комментируя поражение рапириста Кирилла Бородачёва в 1/4 финала личного турнира на Играх в Токио. По мнению Мамедова, спортсмен вполне мог получить медаль.
Ранее Лайф рассказывал, что София Позднякова принесла России второе золото на Олимпиаде в Токио. На третьих Играх подряд серебро в этом виде программы — у другой представительницы нашей страны Софьи Великой.
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