Главный тренер сборной РФ по фехтованию оценил схватку Поздняковой и Великой на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Яшар-оглы Мамедов назвал большой радостью триумф российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой на Олимпиаде в Токио. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"Большая радость для российской делегации — золото и серебро. Приятно заканчивать день с такими наградами", — отметил Мамедов.

Он также добавил, что на Олимпиаде вообще нет простых боёв, а выбыть из соревнований могут даже самые сильные спортсмены. Таким мнением тренер поделился, комментируя поражение рапириста Кирилла Бородачёва в 1/4 финала личного турнира на Играх в Токио. По мнению Мамедова, спортсмен вполне мог получить медаль.