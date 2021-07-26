Запомните эту дату — 26 июля 2021 года — день целого ряда исторических побед российского спорта на Олимпиаде в Токио. Это был тот самый случай, когда эмоций было совсем не жалко, а оторваться от экранов — просто невозможно.

Исторические золотые медали

Впервые в истории у нашей страны появился свой олимпийский чемпион по тхэквондо. Уроженец Нижневартовска Максим Храмцов ехал на Игры в статусе их главного фаворита в весовой категории до 80 кг. И свой статус он подтвердил.

Уверенно пройдя весь турнир, он и в финале не оставил никаких шансов представителю Иордании Салеху Аль-Шарабати, победив со счётом 20:9. Это было уже третье золото нашей команды за день.

Чуть раньше историю переписали наши гимнасты. Мужская сборная России завоевала золото в командном многоборье. Первая за 25 лет победа в этом виде программы для нашей страны. Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян — новые герои российской гимнастики.

Особого внимания заслуживает Артур Далалоян, который взял золото, хотя незадолго до Олимпиады получил тяжелейшую травму, но смог восстановиться и забрать своё. Счастью наших спортсменов не было предела.

А вот женское фехтование на саблях уже давно вид исключительно наш. Вторую Олимпиаду подряд золото между собой разыграли именно наши девушки. Удача вновь отвернулась от Софьи Великой, которая третий раз подряд вторая.

Золото же забирает София Позднякова. 24-летняя спортсменка, дочь главы ОКР, не была фаворитом этого старта, но сумела, вопреки всем ожиданиям и мыслям экспертов, победить. Теперь все ждут командного первенства, где нашим не должно быть равных.

Бронза прыгунов в воду

Первые медали удалось завоевать и в олимпийском водном центре, где блеснули прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь. В соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки наши стали третьими, уступив лишь мощным представителям Великобритании и Китая. Последние, к слову, были фаворитами стартов, но не сумели взять золото.

Неудачи в дзюдо и стрельбе

Без особых успехов наши соотечественники выступили в целом ряде других дисциплин. В триатлоне братья Полянские не сумели пробиться в топ-30, в дзюдо Муса Могушков и Дарья Межецкая уступили уже в первых поединках, а Наталья Виноградова остановилась на шестом месте в стендовой стрельбе.

По-разному выступали по ходу дня наши пловцы. С одной стороны — досадное седьмое место в мужской кролевой эстафете 4 по 100 метров. С другой — выходы в финал Климента Колесникова, Евгения Рылова (100 метров на спине), Юлии Ефимовой и Евгении Чикуновой (100 метров брассом), Мартина Малютина (200 метров вольный стиль), Анастасии Кирпичниковой (1500 метров вольным стилем). Главное, чтобы всё это принесло нам новые медали.

Игровые виды спорта

Есть за что порадоваться нашим болельщикам в волейболе и его пляжной разновидности. В первом виде программы мужская сборная России сумела в непростом поединке переиграть сборную США — 3:1.

У пляжников порадовали оба российских мужских дуэта. Лешуков и Семенов обыграли в двух сетах дуэт из Австралии, а Красильников и Стояновский заставили нас понервничать, но всё же сумели переиграть мексиканцев.

В теннисе в третий круг уверенно вышел Даниил Медведев. Вторая ракетка мира без особых проблем обыграл индуса Сумита Нагала — 6:2, 6:1. Туда же прошла и Анастасия Павлюченкова. А вот Елена Веснина и Екатерина Александрова в личном турнире из борьбы за медали выбыли. Зато Веснина сумела реабилитироваться в парном разряде, где она выступает вместе с Вероникой Кудерметовой.

В набирающем обороте турнире по баскетболу 3х3 наши команды выступали по-разному. Девушки сначала без проблем переиграли Румынию (21:12), а позже уступили Франции (14:17). Мужчины же в двух играх одержали две победы: над Японией (19:16) и Латвией (19:15).

Матч-спектакль выдала женская сборная России по водному поло, которая, проигрывая по ходу встречи с Венгрией, сумела спастись за семь секунд до конца и добыть ничью. Следующий соперник — лидер подгруппы, команда США.

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