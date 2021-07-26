"Тайфун пришёл и забрал своё": Гимнаст Нагорный прокомментировал историческую победу на Олимпиаде в Токио
Для нашей страны это стало первым золотом за 25 лет в этом виде программы. На втором месте остались хозяева — японцы.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский гимнаст Никита Нагорный, который в составе нашей команды стал олимпийским чемпионом в командном многоборье, прокомментировал историческую для РФ победу.
"Сегодня с утра, помните, тайфун передавали? Так вот. Тайфун пришёл и забрал своё. Думал в конце: мало ли, может, хозяевам захотят отдать победу. Но всё было хорошо. У нас по плану было три комбинации. Давид по оценкам понимал, что надо делать упрощённую. Но я и там ошибся, так что по ходу придумывал комбинацию", — отметил Нагорный в беседе со Sport24.
Напомним, для России это стало первым золотом в командном многоборье у мужчин за 25 лет. Героями Игр стали Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский.
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