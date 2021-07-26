"Сегодня с утра, помните, тайфун передавали? Так вот. Тайфун пришёл и забрал своё. Думал в конце: мало ли, может, хозяевам захотят отдать победу. Но всё было хорошо. У нас по плану было три комбинации. Давид по оценкам понимал, что надо делать упрощённую. Но я и там ошибся, так что по ходу придумывал комбинацию", — отметил Нагорный в беседе со Sport24.