Тренер сделал предложение аргентинской саблистке в прямом эфире на Олимпиаде

Тренер аргентинской саблистки сделал ей предложение в прямом эфире Олимпиады в Токио. Видео © Телеканал TyCSports

Аргентинский тренер по фехтованию Лукас Сауседо сделал предложение своей подопечной Марии Белен Перес Морис, когда она общалась с журналистами на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает телеканал TyCSports.

😍💍 NO BUSQUEN MÁS: ¡ACÁ ESTÁ EL MOMENTO MÁS EMOCIONANTE DE #Tokio2020EnTyCSports!



Minutos después de su partipación en Tokio, la esgrimista Belén Pérez Maurice recibió una PROPUESTA DE CASAMIENTO EN VIVO de su pareja Lucas Saucedo. ¡FELICITACIONES! ❤️ pic.twitter.com/5fqwzI43aJ — TyC Sports (@TyCSports) July 26, 2021

Отмечается, что 36-летняя спортсменка давала интервью после поражения со счётом 15:12 от венгерки Анны Мартон в индивидуальном поединке на саблях. В какой-то момент Сауседо неожиданно подключился к эфиру с "новостью, которую Мария точно запомнит на всю жизнь". Прямо перед камерами он показал девушке табличку с надписью: "Стройняшка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста".

Журналисты подсказали спортсменке повернуться, она увидела предложение и сразу дала положительный ответ, кивнув головой. При этом она призналась, что к такому повороту событий была явно не готова. "Я всё забыла", — сказала Морис.

К слову, пара встречается уже целых 17 лет. Тренер признался, что после чемпионата мира по фехтованию 2010 года он уже делал предложение в Париже, но тогда девушка отказалась, отметив, что ещё слишком молода.