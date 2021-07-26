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Тренер сделал предложение аргентинской саблистке в прямом эфире на Олимпиаде

Несмотря на то что пара встречается уже целых 17 лет, к такому повороту событий спортсменка была явно не готова. От волнения девушка даже "забыла" слова.

26 июля, 17:48

Фото © Twitter/TyCSports

Тренер аргентинской саблистки сделал ей предложение в прямом эфире Олимпиады в Токио. Видео © Телеканал TyCSports

Аргентинский тренер по фехтованию Лукас Сауседо сделал предложение своей подопечной Марии Белен Перес Морис, когда она общалась с журналистами на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает телеканал TyCSports.

Отмечается, что 36-летняя спортсменка давала интервью после поражения со счётом 15:12 от венгерки Анны Мартон в индивидуальном поединке на саблях. В какой-то момент Сауседо неожиданно подключился к эфиру с "новостью, которую Мария точно запомнит на всю жизнь". Прямо перед камерами он показал девушке табличку с надписью: "Стройняшка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста".

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Журналисты подсказали спортсменке повернуться, она увидела предложение и сразу дала положительный ответ, кивнув головой. При этом она призналась, что к такому повороту событий была явно не готова. "Я всё забыла", — сказала Морис.

К слову, пара встречается уже целых 17 лет. Тренер признался, что после чемпионата мира по фехтованию 2010 года он уже делал предложение в Париже, но тогда девушка отказалась, отметив, что ещё слишком молода.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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