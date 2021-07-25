Парень перед камерой сделал предложение любимой, но её реакция навсегда отобьёт желание жениться

За публичными предложениями руки и сердца всегда любопытно наблюдать, ведь часто девушки не могут сдержать слёз и кидаются на шею любимому. Такая сцена растрогает кого угодно, но зрителям матча Младшей бейсбольной лиги в США пришлось увидеть другую картину. Болельщик на стадионе в Массачусетсе тут же достал телефон и начал снимать, когда на платформе перед девушкой парень встал на колено.

Видео © Instagram/wtwmass

Будущий жених с волнением открыл перед любимой коробочку с кольцом и задал ей заветный вопрос. Толпа одобрительно и восторженно закричала, но радоваться было рано. Девушка повела себя совсем необычно — она в шоке начала закрывать лицо и мотать головой из стороны в сторону. А когда поняла, что всё внимание стадиона сконцентрировано на них, в панике сбежала, оставив растерянного возлюбленного на платформе.

Фото © Instagram/wtwmass

В соцсетях ролик сразу завирусился, набрав больше 300 тыс. просмотров, и в комментариях пользователи Сети сочувствовали парню, лицо которого теперь знают все. Зато эта ситуация вновь подняла тему того, что предложение руки и сердца лучше делать в интимной и спокойной обстановке, пишет Unilad.

Фото © Instagram/wtwmass

Отдадим же честь за павшего солдата joeflynn_

Блин, вот поэтому не надо это делать при такой толпе spencer_wlce