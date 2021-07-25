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Парень перед камерой сделал предложение любимой, но её реакция навсегда отобьёт желание жениться

Этот неловкий момент попал на видео спортивных фанатов и мгновенно разошёлся по соцсетям, вызывая сочувствие к бедняге.

25 июля, 14:00

Фото © Instagram/wtwmass

За публичными предложениями руки и сердца всегда любопытно наблюдать, ведь часто девушки не могут сдержать слёз и кидаются на шею любимому. Такая сцена растрогает кого угодно, но зрителям матча Младшей бейсбольной лиги в США пришлось увидеть другую картину. Болельщик на стадионе в Массачусетсе тут же достал телефон и начал снимать, когда на платформе перед девушкой парень встал на колено.

Видео © Instagram/wtwmass

Будущий жених с волнением открыл перед любимой коробочку с кольцом и задал ей заветный вопрос. Толпа одобрительно и восторженно закричала, но радоваться было рано. Девушка повела себя совсем необычно — она в шоке начала закрывать лицо и мотать головой из стороны в сторону. А когда поняла, что всё внимание стадиона сконцентрировано на них, в панике сбежала, оставив растерянного возлюбленного на платформе.

Фото © Instagram/wtwmass

Фото © Instagram/wtwmass

В соцсетях ролик сразу завирусился, набрав больше 300 тыс. просмотров, и в комментариях пользователи Сети сочувствовали парню, лицо которого теперь знают все. Зато эта ситуация вновь подняла тему того, что предложение руки и сердца лучше делать в интимной и спокойной обстановке, пишет Unilad.

Фото © Instagram/wtwmass

Фото © Instagram/wtwmass

Отдадим же честь за павшего солдата

joeflynn_

Блин, вот поэтому не надо это делать при такой толпе

spencer_wlce

Ну, она хотя бы не забрала половину его вещей и опеку над детьми

alex.saboliauskas

Свадебный фотограф дважды перепутала имя невесты, и вот почему её реакция оказалась такой странной

Свадебный фотограф дважды перепутала имя невесты, и вот почему её реакция оказалась такой странной

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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