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Блогерша-пышка разделась догола в саду, показав фанатам, что значит настоящая любовь к себе

Так девушка хотела провести несколько минут в покое и тишине, наслаждаясь солнцем, однако её подписчикам было ну очень далеко до дзена.

25 июля, 13:00

Фото © Instagram / isabelnichollsnall

22-летняя пышка из Вустершира, Великобритания, не просто так имеет 149 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Изабель Николлс обладает поистине необъятными формами, на которые многие её фанаты готовы смотреть бесконечно. Девушка не стесняется демонстрировать их в белье и купальниках, невзирая на все лишние килограммы и целлюлит. Однако на днях она решила и вовсе отказаться от одежды, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / isabelnichollsnall

Фото © Instagram / isabelnichollsnall

На свежем снимке Иззи позировала в саду, расположившись на пледе. Модель наслаждалась солнцем и приятной погодой, подставив своё тело для загара — к слову, совершенно обнажённое. Девушка выбрала такой ракурс и позу, чтобы "Инстаграм" не заблокировал её за полный разврат, но снимок получился настолько горячим, что поклонникам Иззи пришлось нелегко.

Фото © Instagram / isabelnichollsnall

Фото © Instagram / isabelnichollsnall

Ты такая красивая — я аж слюной захлебнулся

Lukepow_ell

Фигура просто бомбическая, никаких изъянов

Jordjas49

Надеюсь, погода останется солнечной. Ты же выложишь ещё такие фото, правда?..

Mccartgeeforce

Фото © Instagram / isabelnichollsnall

Фото © Instagram / isabelnichollsnall

Под снимком модель подписала: "В этот день планирую любить себя и заботиться о себе". Девушка постоянно продвигает идею бодипозитива, по её мнению, нужно принимать себя несмотря ни на что. Но это не значит, что модель запускает себя — она следит за питанием и регулярно тренируется, чтобы быть фигуристой. Иззи всегда рада комментариям, но часто встречаются и хейтеры. С ними у модели разговор короткий — она их сразу блокирует, чтобы не привлекать к ним внимание и не позволять им хайпиться за её счёт.

Модель плюс-сайз разделась на людном мосту, доказав, что она ничем не хуже красоток из реалити-шоу

Модель плюс-сайз разделась на людном мосту, доказав, что она ничем не хуже красоток из реалити-шоу

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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