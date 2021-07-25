Блогерша-пышка разделась догола в саду, показав фанатам, что значит настоящая любовь к себе

22-летняя пышка из Вустершира, Великобритания, не просто так имеет 149 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Изабель Николлс обладает поистине необъятными формами, на которые многие её фанаты готовы смотреть бесконечно. Девушка не стесняется демонстрировать их в белье и купальниках, невзирая на все лишние килограммы и целлюлит. Однако на днях она решила и вовсе отказаться от одежды, пишет Daily Star .

На свежем снимке Иззи позировала в саду, расположившись на пледе. Модель наслаждалась солнцем и приятной погодой, подставив своё тело для загара — к слову, совершенно обнажённое. Девушка выбрала такой ракурс и позу, чтобы "Инстаграм" не заблокировал её за полный разврат, но снимок получился настолько горячим, что поклонникам Иззи пришлось нелегко.

Под снимком модель подписала: "В этот день планирую любить себя и заботиться о себе". Девушка постоянно продвигает идею бодипозитива, по её мнению, нужно принимать себя несмотря ни на что. Но это не значит, что модель запускает себя — она следит за питанием и регулярно тренируется, чтобы быть фигуристой. Иззи всегда рада комментариям, но часто встречаются и хейтеры. С ними у модели разговор короткий — она их сразу блокирует, чтобы не привлекать к ним внимание и не позволять им хайпиться за её счёт.