10 фото древнего храма, который спрятан в горах, а главная его достопримечательность — 1200 статуй

В 1950-х годах, когда мощных тайфун ударил по Киото, храм, в который на тот момент уже почти никто не ходил, пал в третий раз. Многие были уверены — на этом история святилища закончится. Следующие несколько десятилетий это только подтверждали.

Фото © Instagram / you_ji_low

Вскоре после тайфуна главным священником храма стал знаменитый скульптор Котё Нисимура. Но у него не было средств на то, чтобы вернуть храму былое величие. Так, в полуразрушенном состоянии, комплекс просуществовал до 1981 года. Тогда Нисимура решил попросить местных жителей вырезать из камня статуи Ракан и пожертвовать их Отаги Ненбуцу-дзи.

Фото © Instagram / you_ji_low

За следующее десятилетие японцы принесли в храм 1200 статуй. Какие-то сделаны по всем канонам и невероятно качественно, по другим видно, что их автор — любитель. У многих фигурок можно заметить современные атрибуты, которые точно не могли быть в храме 12 веков назад: солнцезащитные очки, теннисная ракетка или гитара.

Фото © Instagram / you_ji_low

Изначально Ракан — последователь Будды, который достиг высшего уровня духовного просветления — нирваны. Позже слово начали использовать для обозначения всех буддистских монахов, достойных уважения и подношения.

Фото © Instagram / you_ji_low

Несмотря на интересную историю храма и больше тысячи достопримечательностей внутри комплекса, посетителей в нём до сих пор совсем мало. Из-за того, что он расположен глубоко в лесу, туда редко добираются и местные, а большинство туристов и вовсе не знают о его существовании.

Фото © Instagram / you_ji_low

Однако среди любителей природы есть и те, кто добирается до скульптур. Все фотографии, использованные в материале, сделаны японцем Хикари Кобо. Мужчина ведёт инстаграм-аккаунт you_ji_low, в котором публикует удивительные снимки, надеясь через них показать всю красоту малоизвестных уголков Японии.