Тиктокер Мюррей Блэкмор, известный для подписчиков как Кей Зеро, записал вирусное видео, в котором рассказал, каково было расти в огромной полигамной семье. По его словам, у парня один отец, 27 матерей и 150 братьев и сестёр. Отвечая на вопросы подписчиков, Мюррей пошутил, что его родителям пришлось выстроить целую логистическую систему в своём поместье, чтобы успевать заботиться обо всех детях и друг о друге.

Матери Мюррея. Фото © YouTube / Crime Beat TV

Сам Мюррей — средний сын в семье. А вскоре у него должен появиться 151-й брат или сестра. Одна из матерей снова ждёт ребёнка. Такая огромная полигамная семья стала возможна потому, что парень рос среди мормонов. А в этой религии многожёнство — вполне обыденное явление. Правда, поскольку в США многожёнство вне закона, мормоны вступают в один официальный брак, а остальные женщины в семье считаются "духовными жёнами".

Фото © TikRok / kayezer0

Тиктокер рассказывает, что его родители, чтобы не запутаться в именах, называли всех детей, рождённых в одном году, именами на одну и ту же букву. Хотя сам Мюррей сейчас считает, что это не совсем нормально. Он рассказал Bored Panda, что отошёл от мормонства.

Когда я рос, семья всегда была частью меня, но не была связана с моими верованиями в мормонизм. Я оставался частью церкви, чтобы чувствовать себя частью семьи. Только когда я стал взрослым, я решил, что это мне не подходит. Сначала было сложно рассказать об этом близким, но со временем стало легче Мюррэй Блэкмор Блогер