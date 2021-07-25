Один отец, 27 матерей и 150 братьев и сестёр: Тиктокер рассказал, каково было расти в огромной полигамной семье
Несмотря на то что родственниками блогера уже можно заселить маленькую деревню, их количество всё продолжает увеличиваться.
Тиктокер Мюррей Блэкмор, известный для подписчиков как Кей Зеро, записал вирусное видео, в котором рассказал, каково было расти в огромной полигамной семье. По его словам, у парня один отец, 27 матерей и 150 братьев и сестёр. Отвечая на вопросы подписчиков, Мюррей пошутил, что его родителям пришлось выстроить целую логистическую систему в своём поместье, чтобы успевать заботиться обо всех детях и друг о друге.
Матери Мюррея. Фото © YouTube / Crime Beat TV
Сам Мюррей — средний сын в семье. А вскоре у него должен появиться 151-й брат или сестра. Одна из матерей снова ждёт ребёнка. Такая огромная полигамная семья стала возможна потому, что парень рос среди мормонов. А в этой религии многожёнство — вполне обыденное явление. Правда, поскольку в США многожёнство вне закона, мормоны вступают в один официальный брак, а остальные женщины в семье считаются "духовными жёнами".
Тиктокер рассказывает, что его родители, чтобы не запутаться в именах, называли всех детей, рождённых в одном году, именами на одну и ту же букву. Хотя сам Мюррей сейчас считает, что это не совсем нормально. Он рассказал Bored Panda, что отошёл от мормонства.
Когда я рос, семья всегда была частью меня, но не была связана с моими верованиями в мормонизм. Я оставался частью церкви, чтобы чувствовать себя частью семьи. Только когда я стал взрослым, я решил, что это мне не подходит. Сначала было сложно рассказать об этом близким, но со временем стало легче
Впрочем, Мюррей не жалеет, что вырос в такой огромной семье. Парень говорит: хотя с таким количеством детей и трудно было получить достаточно внимания от родителей, о нём заботились старшие братья и сёстры. Он благодарен всем, кто стал ему примером для подражания, а также за то, что никогда не чувствовал себя одиноким.
WOW-news
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