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Один отец, 27 матерей и 150 братьев и сестёр: Тиктокер рассказал, каково было расти в огромной полигамной семье

Несмотря на то что родственниками блогера уже можно заселить маленькую деревню, их количество всё продолжает увеличиваться.

25 июля, 07:00

Фото © TikRok / kayezer0

Тиктокер Мюррей Блэкмор, известный для подписчиков как Кей Зеро, записал вирусное видео, в котором рассказал, каково было расти в огромной полигамной семье. По его словам, у парня один отец, 27 матерей и 150 братьев и сестёр. Отвечая на вопросы подписчиков, Мюррей пошутил, что его родителям пришлось выстроить целую логистическую систему в своём поместье, чтобы успевать заботиться обо всех детях и друг о друге.

Матери Мюррея. Фото © YouTube / Crime Beat TV

Матери Мюррея. Фото © YouTube / Crime Beat TV

Сам Мюррей — средний сын в семье. А вскоре у него должен появиться 151-й брат или сестра. Одна из матерей снова ждёт ребёнка. Такая огромная полигамная семья стала возможна потому, что парень рос среди мормонов. А в этой религии многожёнство — вполне обыденное явление. Правда, поскольку в США многожёнство вне закона, мормоны вступают в один официальный брак, а остальные женщины в семье считаются "духовными жёнами".

Фото © TikRok / kayezer0

Фото © TikRok / kayezer0

Тиктокер рассказывает, что его родители, чтобы не запутаться в именах, называли всех детей, рождённых в одном году, именами на одну и ту же букву. Хотя сам Мюррей сейчас считает, что это не совсем нормально. Он рассказал Bored Panda, что отошёл от мормонства.

Когда я рос, семья всегда была частью меня, но не была связана с моими верованиями в мормонизм. Я оставался частью церкви, чтобы чувствовать себя частью семьи. Только когда я стал взрослым, я решил, что это мне не подходит. Сначала было сложно рассказать об этом близким, но со временем стало легче

Мюррэй Блэкмор

Блогер

<p>Когда я рос, семья всегда была частью меня, но не была связана с моими верованиями в мормонизм. Я оставался частью церкви, чтобы чувствовать себя частью семьи. Только когда я стал взрослым, я решил, что это мне не подходит. Сначала было сложно рассказать об этом близким, но со временем стало легче</p>
<p>Когда я рос, семья всегда была частью меня, но не была связана с моими верованиями в мормонизм. Я оставался частью церкви, чтобы чувствовать себя частью семьи. Только когда я стал взрослым, я решил, что это мне не подходит. Сначала было сложно рассказать об этом близким, но со временем стало легче</p>

Впрочем, Мюррей не жалеет, что вырос в такой огромной семье. Парень говорит: хотя с таким количеством детей и трудно было получить достаточно внимания от родителей, о нём заботились старшие братья и сёстры. Он благодарен всем, кто стал ему примером для подражания, а также за то, что никогда не чувствовал себя одиноким.

Пять самых обидных проигрышей в "Кто хочет стать миллионером", где вопросы были словно для детей

Пять самых обидных проигрышей в "Кто хочет стать миллионером", где вопросы были словно для детей

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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