Три девушки узнали, что встречаются с одним парнем, и показали, что значит самая красивая месть

В конце прошлого года 21-летняя американка Морган Табор заподозрила своего бойфренда в измене. Шестое чувство американку не подвело, и вскоре нашлись ещё две возлюбленные её бойфренда — Бека Кинг и Эби Робертс. При этом ранее девушки и знать не знали друг о друге. Однако общая проблема не стала причиной крупной ссоры. Жертвы обмана нашли оригинальное решение: бросили изменщика и втроём отправились путешествовать по США.

Фото © Instagram / the.bam.bus

Начали новоиспечённые подруги с выбора транспорта. Сейчас на Западе очень популярно переделывать старые школьные автобусы в дома на колёсах. Девушки тоже вдохновились этой идеей

Фото © Instagram / the.bam.bus

Сиденья, на которых ездило не одно поколение школьников, подругам оказались не нужны — они уже придумали, как рационально использовать и без того небольшое пространство автобуса. Избавившись от всего лишнего, подруги уложили паркет и стали собирать мебель. Также Морган, Бека и Эби решили, что было бы хорошо покрасить свой новый дом, пишет Bored Panda.

Фото © Instagram / the.bam.bus

На подготовку автобуса к большим приключениям ушло около двух с половиной месяцев. Американкам удалось с минимальными затратами сделать его очень уютным и функциональным. Единственная загвоздка — внутри нет душа, но сейчас это не проблема. Пока лето, путешественницы купаются в озёрах, пишет WPVI-TV. Каждый день в новом

Фото © Instagram / the.bam.bus

Мы выехали из Бойсе, штат Айдахо, где всё отремонтировали, и отправились на восток. Видели удивительные горячие источники недалеко от Кетчума, там невероятно красивые места. Затем проехали через парк "Гранд-Титон" — тоже было здорово. Потом побывали в Джексоне, в Йеллоустоне... Эби Робертс

Фото © Instagram / the.bam.bus

Конкретных планов вроде "объехать все штаты" у девушек нет. Но, судя по их целеустремлённости, на своём автобусе они могут обогнуть хоть весь земной шар. Своими приключениями подруги делятся в "Инстаграме" the.bam.bus и одноимённом TikTok-аккаунте, доказывая, что даже неприятная ситуация может стать началом прекрасных перемен