Пара преобразила полностью разрушенный дом, потратив на это копейки, и всё благодаря лайфхакам
Три года назад Ханна Хемсберген и Оливер Маршал купили свой первый дом. Пришлось выложить 23,5 тысячи фунтов стерлингов (24,1 млн рублей). На ремонте сэкономили, но кто об этом скажет!
Пара из Солсбери, Британия, купила дом в 2018 году. С тех пор прошло три года, а на ремонт убитого многокомнатного здания они потратили всего 9 тысяч фунтов — меньше миллиона рублей. Экономить пришлось на всём. Все строительные работы ребята вели сами в свободное время. Единственная помощь профессионала понадобилась, когда нужно было установить тяжёлую балку в оконный проём на кухне, иначе огромного окна им было бы не видать.
Экономия была везде — вплоть до покупки мебели. Её британцы искали в тематических Facebook-группах и комиссионках. А вот на отделочные материалы пришлось раскошелиться. Из-за того, что дом прогнил насквозь, почти везде пришлось перекладывать пол.
Задний двор тоже решили привести в порядок: покрасили стены, дверь, положили плитку. Немного декора — и вот тут уже можно проводить уютные вечера.
Сохранить много денег ребятам помогли лайфхаки из соцсетей. Они мечтали о матовом латунном смесителе, но один такой в Британии стоит под 50 тысяч рублей. Поэтому они за копейки купили подержанный подходящий кран и 6 часов купали его в яичной смеси. Из-за серы металл окислился и стал выглядеть в точности так, как хотели влюблённые.
За долгий период непрекращающейся стройки ребята узнали много хитростей, упрощающих жизнь. Теперь они делятся своими знаниями в инстаграм-блоге harnhamhouse. На пару подписано больше двух с половиной тысяч человек, пишет Daily Mail.
WOW-news
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