Пара преобразила полностью разрушенный дом, потратив на это копейки, и всё благодаря лайфхакам

Пара из Солсбери, Британия, купила дом в 2018 году. С тех пор прошло три года, а на ремонт убитого многокомнатного здания они потратили всего 9 тысяч фунтов — меньше миллиона рублей. Экономить пришлось на всём. Все строительные работы ребята вели сами в свободное время. Единственная помощь профессионала понадобилась, когда нужно было установить тяжёлую балку в оконный проём на кухне, иначе огромного окна им было бы не видать.

Фото © Instagram/harnhamhouse

Экономия была везде — вплоть до покупки мебели. Её британцы искали в тематических Facebook-группах и комиссионках. А вот на отделочные материалы пришлось раскошелиться. Из-за того, что дом прогнил насквозь, почти везде пришлось перекладывать пол.

Фото © Instagram/harnhamhouse

Задний двор тоже решили привести в порядок: покрасили стены, дверь, положили плитку. Немного декора — и вот тут уже можно проводить уютные вечера.

Фото © Instagram/harnhamhouse

Сохранить много денег ребятам помогли лайфхаки из соцсетей. Они мечтали о матовом латунном смесителе, но один такой в Британии стоит под 50 тысяч рублей. Поэтому они за копейки купили подержанный подходящий кран и 6 часов купали его в яичной смеси. Из-за серы металл окислился и стал выглядеть в точности так, как хотели влюблённые.

Фото © Instagram/harnhamhouse