НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Уборщица пришла в заваленный мусором дом, и через три дня эта свалка снова стала красивым коттеджем

36-летняя Керри Миллс из графства Кент, Британия, работает профессиональной уборщицей. Но даже со своим опытом женщина была в шоке, когда пришла на очередной объект. Казалось, легче будет снести дом и построить его заново.

9 июля, 16:19

Фото © Facebook / Triangle News

В доме в городе Дувр не прибирались больше двух лет, и по его виду это заметно. Можно даже подумать, что уборки в нём не было вообще никогда. Все помещения были завалены полутораметровым слоем мусора, а запах стоял такой, что без респиратора и полного комплекта СИЗ работать было невозможно.

Фото © Facebook / Triangle News

Фото © Facebook / Triangle News

Как только я вошла через парадную дверь, мы почувствовали запах. В коридоре стояли освежители воздуха, и я подумала: "Это плохой знак". Всё, что я тогда могла, это повторять "боже мой" снова и снова. К такому подготовиться невозможно

Керри Миллс

Керри основала свою компанию KM Commercial Cleaning совсем недавно — три месяца назад. Заказы она получала от знакомого агента по недвижимости. С его же помощью договорилась, чтобы рядом с домом на время уборки поставили огромный контейнер для мусора. Лишним он не был. По словам Миллс, чтобы вынести наружу весь этот ужас, ей понадобилось 152 чёрных мусорных мешка.

Фото © Facebook / Triangle News

Фото © Facebook / Triangle News

На всю работу ушло три дня и почти 24 часа труда. За преображение дома Керри заплатили всего 360 фунтов стерлингов (37 тысяч рублей) — для Британии сумма весьма скромная. Но мама-одиночка не жалуется, ведь она знает, что помогла молодому человеку, у которого есть некоторые трудности в обучении и жизни в целом.

Фото © Facebook / Triangle News

Фото © Facebook / Triangle News

Запах был... потрясающий, но я сконцентрировалась на горах бутылок и отходов. Вы когда-нибудь открывали мусор в жаркий летний день? Запах был такой же, но примерно в 10 раз хуже. Я вся пропахла им. Вернувшись домой, я принимала душ несколько раз

Керри Миллс

Фото © Facebook / Triangle News

Фото © Facebook / Triangle News

Это было ужасно сложно. Просто представьте, что весь ваш мусор за последние два года остался бы в вашей квартире. Всё растеклось, застыло... Мать парня, который здесь живёт, спросила агента по недвижимости, могу ли я спасти его одежду, но 90 процентов не подлежало восстановлению — она была насквозь испачкана бог знает чем

Керри Миллс

Фото © Facebook / Triangle News

Фото © Facebook / Triangle News

За три дня работы Керри успела даже поболтать с соседями парня. Никто не мог сказать о нём ни одного плохого слова. Но они признали: ему нужна помощь. Когда раньше они предлагали ему подсобить с уборкой, он был слишком напуган, чтобы впустить кого-то домой, пишет Daily Mail.

Уборщица узнала настоящий цвет мебели только через 6 часов, как отмыла скопившийся за 20 лет никотин

Уборщица узнала настоящий цвет мебели только через 6 часов, как отмыла скопившийся за 20 лет никотин

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Перфекционисты навели порядок в 15 домах, и комнаты внутри стали похожи на произведения искусства

3 июля, 12:00

Девушка не учла одну деталь, когда красила волосы в синий цвет, и теперь она огромный злой смурф

18 июня, 14:17

Хозяин устроил прощальное приключение своему псу, который умирал от лейкемии, но успел увидеть горы

сегодня в 14:49

Маммолог развенчал миф об увеличении груди после прививки от ковида

сегодня в 17:16

Байден созвонился с Путиным

сегодня в 16:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1