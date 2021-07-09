Уборщица пришла в заваленный мусором дом, и через три дня эта свалка снова стала красивым коттеджем
36-летняя Керри Миллс из графства Кент, Британия, работает профессиональной уборщицей. Но даже со своим опытом женщина была в шоке, когда пришла на очередной объект. Казалось, легче будет снести дом и построить его заново.
В доме в городе Дувр не прибирались больше двух лет, и по его виду это заметно. Можно даже подумать, что уборки в нём не было вообще никогда. Все помещения были завалены полутораметровым слоем мусора, а запах стоял такой, что без респиратора и полного комплекта СИЗ работать было невозможно.
Как только я вошла через парадную дверь, мы почувствовали запах. В коридоре стояли освежители воздуха, и я подумала: "Это плохой знак". Всё, что я тогда могла, это повторять "боже мой" снова и снова. К такому подготовиться невозможно
Керри основала свою компанию KM Commercial Cleaning совсем недавно — три месяца назад. Заказы она получала от знакомого агента по недвижимости. С его же помощью договорилась, чтобы рядом с домом на время уборки поставили огромный контейнер для мусора. Лишним он не был. По словам Миллс, чтобы вынести наружу весь этот ужас, ей понадобилось 152 чёрных мусорных мешка.
На всю работу ушло три дня и почти 24 часа труда. За преображение дома Керри заплатили всего 360 фунтов стерлингов (37 тысяч рублей) — для Британии сумма весьма скромная. Но мама-одиночка не жалуется, ведь она знает, что помогла молодому человеку, у которого есть некоторые трудности в обучении и жизни в целом.
Запах был... потрясающий, но я сконцентрировалась на горах бутылок и отходов. Вы когда-нибудь открывали мусор в жаркий летний день? Запах был такой же, но примерно в 10 раз хуже. Я вся пропахла им. Вернувшись домой, я принимала душ несколько раз
Это было ужасно сложно. Просто представьте, что весь ваш мусор за последние два года остался бы в вашей квартире. Всё растеклось, застыло... Мать парня, который здесь живёт, спросила агента по недвижимости, могу ли я спасти его одежду, но 90 процентов не подлежало восстановлению — она была насквозь испачкана бог знает чем
За три дня работы Керри успела даже поболтать с соседями парня. Никто не мог сказать о нём ни одного плохого слова. Но они признали: ему нужна помощь. Когда раньше они предлагали ему подсобить с уборкой, он был слишком напуган, чтобы впустить кого-то домой, пишет Daily Mail.
WOW-news
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