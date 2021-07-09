Уборщица пришла в заваленный мусором дом, и через три дня эта свалка снова стала красивым коттеджем

36-летняя Керри Миллс из графства Кент, Британия, работает профессиональной уборщицей. Но даже со своим опытом женщина была в шоке, когда пришла на очередной объект. Казалось, легче будет снести дом и построить его заново.