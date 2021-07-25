Горничная с расстройством психики стала королевой OnlyFans, хотя ещё недавно искала себе ночлег
Сейчас она звезда всемирно известного портала с откровенным контентом и зарабатывает пятизначные суммы, но в её памяти ещё свежи воспоминания о постоянном голоде и желании обрести крышу над головой.
Жительница Уэльса Тони Камилла не имела постоянного места жительства, едва сводила концы с концами и страдала от проблем с психикой. Но всё изменилось, когда она стала выкладывать в Сеть свои горячие снимки, пишет Daily Star. Всё началось с обычных соцсетей, где её заметил фотограф-фрилансер.
Он предложил Тони пойти дальше и зарегистрироваться на сайте OnlyFans. Эта платформа позволяет пользователям выкладывать откровенный контент со своим участием и получать за это доход. Подписка на Тони стоит 12 долларов в месяц, и теперь её ежемесячная прибыль исчисляется пятизначными суммами.
Прошли те времена, когда девушка подрабатывала официанткой и горничной: сейчас она устраивает горячие фотосессии в собственной роскошной квартире. Больше всего лайков собирают съёмки в стиле косплей, ведь образы из кино и компьютерных игр в исполнении Тони получаются особенно волнующими.
Часть фотографий Тони по-прежнему выкладывает в "Инстаграм", где ими может насладиться любой желающий. Помимо внешности девушка заводит поклонников своими увлечениями: она болеет за футбольный клуб "Ливерпуль" и фанатеет от игровых серий FIFA и Call Of Duty.
И хотя 20% доходов, которые Тони зарабатывает своими фото и видео на OnlyFans, она отдаёт самой платформе, судя по всему, живётся ей теперь намного лучше, чем раньше. Кстати, с 2016 года модели, зарегистрированные на этом сайте, заработали в сумме более 600 млн долларов.
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