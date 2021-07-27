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Чемпион Олимпийских игр Храмцов посвятил победу умершей матери

Спортсмен принёс России четвёртое золото на Олимпиаде в Токио. Оно стало для страны первым в тхэквондо за всю олимпийскую историю.

27 июля, 00:02
<p>Фото © <a href="https://t.me/olympic_russia/1798" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал ОКР</a></p>

Фото © Telegram-канал ОКР

Первый в истории российский олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов посвятил свою победу матери, умершей полгода назад. Его слова приводит Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

"Пока не осознал, что стал первым Олимпийским чемпионом в тхэквондо из России. Посвящаю победу своей маме, которой не стало полгода назад. Вспоминал её сегодня перед каждым боем", — делится Храмцов.

Он добавил, что теперь начнёт готовиться к Играм в Париже 2024 года. Кроме золота Олимпиады в активе 23-летнего спортсмена победа на чемпионате мира. Храмцов также является двукратным чемпионом Европы.

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Ранее Лайф рассказывал, что тхэквондист Храмцов принёс России четвёртое золото на Олимпиаде в Токио. Его победа стала для России первой в тхэквондо за всю олимпийскую историю. В финале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счётом 20:9 в пользу нашего спортсмена.

Всего на Олимпиаде в Токио сборная России завоевала уже 12 медалей. На счету нашей команды четыре золота, пять серебряных наград и три бронзы. В медальном зачёте россияне располагаются на четвёртой позиции. Впереди — сборные США, Японии и Китая. Игры продлятся до 8 августа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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