Чемпион Олимпийских игр Храмцов посвятил победу умершей матери

Первый в истории российский олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов посвятил свою победу матери, умершей полгода назад. Его слова приводит Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

"Пока не осознал, что стал первым Олимпийским чемпионом в тхэквондо из России. Посвящаю победу своей маме, которой не стало полгода назад. Вспоминал её сегодня перед каждым боем", — делится Храмцов.

Он добавил, что теперь начнёт готовиться к Играм в Париже 2024 года. Кроме золота Олимпиады в активе 23-летнего спортсмена победа на чемпионате мира. Храмцов также является двукратным чемпионом Европы.

Ранее Лайф рассказывал, что тхэквондист Храмцов принёс России четвёртое золото на Олимпиаде в Токио. Его победа стала для России первой в тхэквондо за всю олимпийскую историю. В финале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счётом 20:9 в пользу нашего спортсмена.