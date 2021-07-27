В России возобновился дефицит новых автомобилей

На рынке новых автомобилей вновь наблюдается дефицит. Об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, добавив, что эта тенденция оживила рынок подержанных авто.

"На рынке новых автомобилей наблюдается дефицит. Часть потребителей, которые хотели бы купить новые автомобили, не могут этого сделать", — сообщил Удалов в беседе с URA.RU.

Это способствует росту спроса на машины с пробегом. Соответственно, на нём растут цены: многие пытаются купить авто сейчас, чтобы обогнать инфляцию.