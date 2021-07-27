Егор Крид во время концерта устроил перформанс в поддержку певицы Максим. Марина Максимова остаётся в больнице с середины июня, её пришлось подключать к ИВЛ, а затем и ЭКМО. Певец решил поддержать коллегу: он включил на своём концерте в Ялте песню певицы "Отпускаю" и попросил поклонников подпеть ему.