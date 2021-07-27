"Дайте шума для МакSим!": Егор Крид на концерте попросил фанатов спеть её песню
Егор Крид поддержал МакSим, попросив фанатов спеть её песню. Видео © Instagram / egorkreed
Егор Крид во время концерта устроил перформанс в поддержку певицы Максим. Марина Максимова остаётся в больнице с середины июня, её пришлось подключать к ИВЛ, а затем и ЭКМО. Певец решил поддержать коллегу: он включил на своём концерте в Ялте песню певицы "Отпускаю" и попросил поклонников подпеть ему.
Соответствующее видео было опубликовано в его блоге в "Инстаграме". На записи видно, что фанаты поддержали идею артиста. Егор Крид пожелал выздоровления Марине Максимовой.
"Выздоравливай. Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем!" — сказал он.
Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких достигало 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. А 26 июля телеграм-канал Mash сообщил, что певица Максим пришла в себя, находится в ясном сознании и разговаривает знаками.
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