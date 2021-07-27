Считала "лучшим из мужчин": Дочь адмирала Лобанова прокомментировала жуткую версию гибели её родных
Она не хочет обсуждать с прессой предположения о том, что причиной ярости пенсионера могли стать "нездоровые" отношения между её матерью и братом.
Дочь контр-адмирала Леонида Лобанова Алла. Фото © Соцсети
Дочь 86-летнего контр-адмирала Леонида Лобанова уверена, что её отец был порядочным человеком, для неё он был "лучшим из мужчин". 63-летняя Алла шокирована тем, что разом лишилась семьи: её мать и брат найдены убитыми, в расправе заподозрили отца, уже также умершего.
"Он прожил жизнь порядочного человека. А что там произошло, я не знаю, обсуждать своего отца я не хочу. Я вынуждена говорить об этом с полицией. Я вам так скажу: при чём тут какие-то отношения (некоторые СМИ написали, что причиной убийства могли стать нездоровые отношения между матерью и сыном. — Прим. Лайфа)? У нас что, можно ковыряться в личной жизни любого человека? Эти отношения посреди площади были?" — приводит слова Аллы сайт kp.ru.
Она уверена: тот факт, что её брат и мать находились на одной кровати в полуобнажённом виде, также не указывает на то, что между ними были какие-то отношения. При этом сама она наотрез отказалась заходить в квартиру и смотреть на тела родных.
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"В момент убийства они сидели на кровати. На маме была ночная сорочка и трусы. На Максиме — трусы и футболка. Они дома были в жару. Они прожили всю жизнь вместе в одной квартире. И сидели лицом к окну. Почему они не могут сидеть на кровати и что-то обсуждать? Например, что купить в магазине. А когда их убили, они откинулись назад — вот почему они лежат рядом!" — говорит она.
Алла не берётся рассуждать о каких-то версиях произошедшего. Уверена, что этим должны заниматься следователи. Но при этом она заявляет, что отец не был маньяком или сексуальным насильником. По её словам, адмирал даже никогда не матерился.
"Мой опыт общения с ним даёт мне право считать его лучшим из мужчин. Он порядочный, к семье был добр, не ругал нас, не поднимал руку. С ним можно было обсудить любую тему. И представить такое… Вы спрашиваете, а мог ли он? А есть вот американский фильм: берёт человек в руки автомат, спокойно до этого живущий, идёт и всех подряд стреляет. Мы не знаем, что происходит с психикой человека", — говорит Алла.
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Ранее Лайф рассказывал, что в жестокой расправе подозревают самого адмирала в отставке. Изрезанные тела 84-летней пенсионерки и 56-летнего мужчины были обнаружены после того, как в полицию обратилась дочь убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.
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