Дочь 86-летнего контр-адмирала Леонида Лобанова уверена, что её отец был порядочным человеком, для неё он был "лучшим из мужчин". 63-летняя Алла шокирована тем, что разом лишилась семьи: её мать и брат найдены убитыми, в расправе заподозрили отца, уже также умершего.

"Он прожил жизнь порядочного человека. А что там произошло, я не знаю, обсуждать своего отца я не хочу. Я вынуждена говорить об этом с полицией. Я вам так скажу: при чём тут какие-то отношения (некоторые СМИ написали, что причиной убийства могли стать нездоровые отношения между матерью и сыном. — Прим. Лайфа)? У нас что, можно ковыряться в личной жизни любого человека? Эти отношения посреди площади были?" — приводит слова Аллы сайт kp.ru.

Она уверена: тот факт, что её брат и мать находились на одной кровати в полуобнажённом виде, также не указывает на то, что между ними были какие-то отношения. При этом сама она наотрез отказалась заходить в квартиру и смотреть на тела родных.

"В момент убийства они сидели на кровати. На маме была ночная сорочка и трусы. На Максиме — трусы и футболка. Они дома были в жару. Они прожили всю жизнь вместе в одной квартире. И сидели лицом к окну. Почему они не могут сидеть на кровати и что-то обсуждать? Например, что купить в магазине. А когда их убили, они откинулись назад — вот почему они лежат рядом!" — говорит она.

Алла не берётся рассуждать о каких-то версиях произошедшего. Уверена, что этим должны заниматься следователи. Но при этом она заявляет, что отец не был маньяком или сексуальным насильником. По её словам, адмирал даже никогда не матерился.