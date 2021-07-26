Убийство с пикантным мотивом: За что контр-адмирал в Питере мог убить жену, сына и себя В Санкт-Петербурге произошло очередное шокирующее убийство: отставного офицера-подводника подозревают в расправе над женой и сыном за возможные нестандартные отношения. 26 июля, 13:42 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, Flot.com

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту жестокого убийства, произошедшего в квартире отставного контр-адмирала флота Леонида Лобанова. Трагедия произошла в доме № 8 на улице Бутлерова.

Леонид Лобанов. Фото © Flot.com

Два дня назад из Мурманска в полицию позвонила 63-летняя дочь военного. Она рассказала, что соседи жалуются на неприятный запах из квартиры Лобановых. Не дозвонившись до домочадцев, женщина попросила полицию проверить состояние родных и выяснить причину запаха.

Оперативники вскрыли дверь и застали жуткую картину: в лужах крови с многочисленными резаными ранами в одном нижнем белье на кровати лежали 84-летняя супруга Леонида и его 56-летний сын. Их головы были разбиты, а неподалёку валялась сковородка. Судя по всему, они пролежали достаточно долго — на телах появились следы разложения.

Деньги и ценные вещи в квартире остались нетронутыми, следов беспорядка не было, а дверь оказалась заперта на все замки. Не хватало только одного комплекта ключей и хозяина квартиры.

Главу семейства начали искать по больницам и моргам. В одном из них оперативникам рассказали о неопознанном трупе мужчины, который поступил к ним ещё 16 июля. Изуродованное тело нашли на железнодорожных путях станции Ручьи, что в трёх километрах от дома Лобановых. Мужчина попал под поезд. При нём не было документов, но в одном из карманов находился нож. В итоге выяснилось, что это и был Леонид Лобанов. Пока он является главным подозреваемым в убийстве жены и сына.

Контр-адмирал родился в 1935 году, на момент смерти ему было 86 лет. Всю жизнь отдал службе на флоте. Учился в Рижском нахимовском военно-морском училище в роте выпуска 1953 года. Также в 1957 году окончил ВВМУ подводного плавания, а в 1973-м — Военно-морскую академию. Проходил службу на подводных лодках.

В отставку вышел с должности начальника оперативного управления штаба Северного флота в звании контр-адмирала. Его сослуживцы отмечали, что мужчина всю жизнь болел флотом, глубоко переживал распад Советского Союза, осмысливал своё место в жизни и писал стихи.

Сын — Максим Лобанов — унаследовал от отца творческую жилку, в своё время окончил музыкальный колледж имени Мусоргского по классу фортепиано. Был артистом камерного ансамбля, концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева, занимался преподавательской деятельностью. Известно также, что Лобанов-младший имел странности в поведении и состоял на учёте у психиатра.

По словам соседей, его мать Неля испытывала странные чувства к сыну. Слухи о возможных нестандартных отношениях домочадцев активно обсуждались соседями. Не исключено, что Лобанов-старший, который часто проводил свободное время на скамейке у подъезда, однажды мог услышать подобные дворовые пересуды, впасть в ярость и расправиться с родными.

В Следственном комитете Лайфу эту информацию пока не подтвердили. Как отмечается в заявлении ведомства, "следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД РФ проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица, причастного к совершению указанного преступления".

В последние годы Санкт-Петербург регулярно попадает в криминальные хроники наиболее жестоких убийств и странных смертей. Самыми резонансными из них стали убийство с расчленением Анастасии Ещенко, совершённое её бывшим преподавателем и любовником историком Олегом Соколовым, смерть рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, а также убийство Любови Тихоновой, совершённое собственным мужем.

Авторы Евгений Кузнецов