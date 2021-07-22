Монстры из попутки: За убийство ребёнка сахалинскому педофилу дали пожизненное, а его жене — 15 лет Суд Южно-Сахалинска вынес приговор супругам за изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Как выяснилось, глава семейки безнаказанно убивал и насиловал людей в течение 10 лет. 22 июля, 16:25 Коллаж LIFE. Фото © sakhalin.info

На процессе супруги пытались свалить вину друг на друга: 45-летний Игорь Дворников подчёркивал свою непричастность к изнасилованию и убийству девочки, заявив, что это якобы совершила его жена. В свою очередь Кристина Дворникова объявила о том, что стала жертвой домашнего насилия, не могла противостоять мужу и была лишь невольным свидетелем преступлений.

За время следствия удалось доказать, что на счету Дворникова — ещё как минимум два убийства, совершённые в 2001 году: гражданина КНР, зверски замученного в лесном массиве в Холмском районе, и молодой женщины — жительницы Южно-Сахалинска.

Ему также инкриминировали участие в похищении человека, изнасилованиях и других развратных действиях. Среди жертв преступника оказался ещё один ребёнок — 12-летняя девочка. Оказалось, её Дворников изнасиловал ещё в 2018 году. К счастью, тогда обошлось без убийства.

За этот букет преступлений Игорю Дворникову дали пожизненное заключение. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима и принудительно лечиться у психиатра.

Убитая девочка. Фото © Из личного архива семьи

Его жена — 31-летняя Кристина Дворникова — получила 15 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Её признали виновной по четырём статьям УК РФ — о похищении, подстрекательстве к изнасилованию, и убийству ребёнка, насильственных действиях сексуального характера. Также с Игоря Дворникова взыщут 3 млн рублей, с супруги — 900 тысяч.

Ранее мать восьмилетней девочки в разговоре с Лайфом пожелала убийцам всего "самого ужасного и мучительного" и выразила надежду, что суд назначит им максимально строгое наказание.

— Конечно, максимально строгого наказания хотела бы, чтобы этих людей не выпустили никогда. <...> Конечно, всё, что можно пожелать самого ужасного и мучительного для этих людей, я желаю, и я этого не скрываю. Наказание, я надеюсь, будет максимально строгим, надеюсь, в скором времени эти люди окажутся в аду, — сказала Ульяна Теплякова.

Хотела как лучше...

Напомним, год назад девочка ушла из своего дома, расположенного в планировочном районе Новоалександровск, что под Южно-Сахалинском. Она отправилась к знакомым в соседний город Долинск якобы после ссоры с матерью. Из вещей девочка взяла только зубную щётку. Она решила пешком дойти до автовокзала, расположенного в областной столице, и там сесть на рейсовый автобус.

В это же время на своём микроавтобусе в Южно-Сахалинск из посёлка Луговое возвращались Дворниковы. Из машины они заметили одиноко идущую по трассе Вику, и в головах у супругов созрел адский план. Они притормозили, пообещали подбросить ребёнка до города, но вместо этого повезли в лес. Там над ней надругались и задушили.

Роковая попутка. Фото © LIFE

Выяснилось, что в момент преступления Дворников был пьян. Удовлетворив похоть, он сбросил тело Вики в протекающую рядом речушку и закидал его ветками и сорванными растениями.

Адская семейка

Глава семейства Игорь Дворников — бывший сиделец и бомж. За несколько месяцев до убийства вместе с женой Кристиной обосновался в подвале одного из жилых домов, в котором ранее проживал в квартире с матерью. Отсюда они съехали лет десять назад, когда купили свой частный дом. Но однажды дом сгорел, и оставшийся без крыши над головой Дворников опять тихо вернулся. Жили они там незаметно для других, и двор узнал о том, что в подвале завелись жильцы только тогда, когда начался капитальный ремонт здания.

Судя по его страницам в соцсетях, он был озабочен сексом, интересовался БДСМ-практиками и в целом нетрадиционными видами отношений.

Чета Дворниковых. Фото © sakhalin.info

Год назад бывшая соседка матери Дворникова рассказала Лайфу, что убийца тоже отец. У него есть дочь от первой жены, она чуть старше изнасилованной и задушенной им школьницы.

— Девочка лет десяти, может, чуть больше. У меня шок. Тут столько детей во дворе гуляют, и дети гуляют одни. Просто я подумала, что он мог этих детей в этот подвал позвать. Это страшно, — отметила она.

Кристина Дворникова младше мужа на 17 лет, имеет двоих детей от предыдущих отношений. Однако с ними она даже не знается — родительских прав женщину давно лишили. Сейчас дочь воспитывает её первый муж, а сын с 2018 года находится в реабилитационном центре.

Видео © LIFE SHOT

Судя по соцсетям, Дворникова как минимум разделяла пристрастия мужа: была среди подписчиц его откровенно неоднозначного аккаунта, публиковала совместные фото. Но если раньше можно было предположить, что она просто жертва, зависимая от своего садиста супруга, то сейчас суд однозначно расставил точки над "i": именно Кристина была инициатором похищения и изнасилования ребёнка.

А что мать?..

Ещё год назад соседи подозревали, что восьмилетняя девочка могла уйти из дома из-за того, что её мать — Ульяна Теплякова — больше занималась собой, чем дочерью. Дескать, она зависима от алкоголя и часто уходила в запои.

К сожалению, это оказалось правдой. После трагедии региональные власти предложили Ульяне помощь в лечении зависимости, женщина находилась в стационаре, однако это не помогло. Не остановила ни смерть дочери, ни оставшийся малолетний сын.

Видео © LIFE SHOT

В апреле этого года Ульяну Теплякову официально лишили родительских прав и мальчика определили в местный дом ребёнка.

Авторы Евгений Кузнецов