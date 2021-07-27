Лимоны оказались самым подешевевшим в России продуктом
Этот "противовирусный" цитрус год назад взлетел в цене до 500%. Сейчас падение стоимости производители связывают со снижением "антиковидного" ажиотажа вокруг него.
Фото © Pexels
Практически на треть по сравнению с прошлым годом в России упали в цене лимоны. В первом полугодии пандемийного 2020-го этот цитрус подорожал на 500%. Сейчас он подешевел, впрочем, как и ещё один "противовирусный" продукт — чеснок. Однако в скорости падения с жёлтым борцом с инфекцией, как показывает исследование РБК, не сравнится ничто.
Как отмечает издание, по итогам шести месяцев 2020 года лимон стоил 189,4 рубля за 1 кг, в 2021-м — уже 131,9 рубля. Цена на чеснок упала почти на 10% — с 254,5 до 229,6 рубля за 1 кг. Примерно такие же цифры показывают и данные исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране. Говорится о 31%-ном снижении цены на лимон и 9%-ном — на чеснок. На удешевление цитрусового плода ранее обращал внимание и Центробанк: по его данным, в апреле этого года в Санкт-Петербурге снижение стоимости произошло более чем в три раза.
"Лекарство" от CoViD-19. Жители разных городов России публикуют фото, как имбирь и лимон взлетели в цене
Столь разительную перемену в стоимости лимона и чеснока эксперты связывают с тем, что в начале пандемии люди мало знали о коронавирусной инфекции и часто опирались на традиционные методы борьбы с инфекцией. Ретейлеры, увидев ажиотажный спрос, взвинтили цены. Потребители жаловались в Генпрокуратуру. ФАС же признала объективными причины, вызвавшие рост цены. Там заявили, что Россия почти полностью зависит от импортных поставок и в связи с этим возник кратковременный дефицит. После ВОЗ призвала не верить недоказанным выводам об эффективности имбиря и лимона для лечения от CoViD-19. Ситуация стабилизировалась уже к лету прошлого года.
Комментариев: 0