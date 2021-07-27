Лимоны оказались самым подешевевшим в России продуктом

Практически на треть по сравнению с прошлым годом в России упали в цене лимоны. В первом полугодии пандемийного 2020-го этот цитрус подорожал на 500%. Сейчас он подешевел, впрочем, как и ещё один "противовирусный" продукт — чеснок. Однако в скорости падения с жёлтым борцом с инфекцией, как показывает исследование РБК, не сравнится ничто.

Как отмечает издание, по итогам шести месяцев 2020 года лимон стоил 189,4 рубля за 1 кг, в 2021-м — уже 131,9 рубля. Цена на чеснок упала почти на 10% — с 254,5 до 229,6 рубля за 1 кг. Примерно такие же цифры показывают и данные исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране. Говорится о 31%-ном снижении цены на лимон и 9%-ном — на чеснок. На удешевление цитрусового плода ранее обращал внимание и Центробанк: по его данным, в апреле этого года в Санкт-Петербурге снижение стоимости произошло более чем в три раза.