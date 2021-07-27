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Два вида лекарств стали лучше продаваться на фоне появления индийского штамма ковида

Объяснений тому приводят несколько. Некоторые считают, что имеет место лишь сезонный всплеск спроса.

26 июля, 22:46

Фото © Pixabay

В мае-июле этого года на 13% выросли продажи препаратов, снижающих секрецию желудка, а на 20% — средств от диареи. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

Как пишет газета "Известия", некоторые медики связывают это с новым этапом пандемии коронавируса. Другие же говорят о сезонности такого спроса, а ещё подобную статистику объясняют тем, что в прошлом году народ попросту не ездил на юг.

По данным издания, самый существенный рост наблюдался в середине июня. В этот период продажи ферментов подскочили на 19%, средств от диареи — на 34%, пребиотиков — на 32%, а препаратов, снижающих секрецию желудка, — на 24%.

С тем, что это связано с распространением индийского штамма коронавируса, согласен главный врач "Инвитро Сибирь" Андрей Поздняков. Он напоминает, что вариант "дельта" был выявлен почти у 90% заболевших коронавирусом жителей столицы, а сам вариант болезни поначалу принимали за обычную кишечную инфекцию.

"Люди пытаются восстановить пищеварение, для чего покупают ферменты, пребиотики и пробиотики. Это не самый плохой вариант, поскольку эти препараты довольно безвредные", — добавил Андрей Поздняков.

А вот другие специалисты это связывают с тем, что у людей выросла тревожность. Но здесь есть одно общее — виной тревожности является пандемия коронавируса. Есть и те, кто напрочь отрицает участие ковида в этом вопросе. Объясняют это банальным сезонным спросом.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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