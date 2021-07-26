Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca

Министерство здравоохранения России одобрило изучение комбинации вакцин от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca. Это следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Там отмечается, что цель клинического исследования — "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст" для профилактики новой коронавирусной инфекции CoViD-19 у взрослых".

Разрешение выдано 26 июля, срок истекает 2 марта 2022 года. Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек, пять медицинских организаций.