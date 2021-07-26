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Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca

Предполагается, что задействованы в этом будут 150 человек, пять медицинских организаций.

26 июля, 20:20
<p>Фото © gamaleya.org</p>

Фото © gamaleya.org

Министерство здравоохранения России одобрило изучение комбинации вакцин от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca. Это следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Там отмечается, что цель клинического исследования — "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст" для профилактики новой коронавирусной инфекции CoViD-19 у взрослых".

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Разрешение выдано 26 июля, срок истекает 2 марта 2022 года. Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек, пять медицинских организаций.

Ранее Лайф сообщал, что вакцина "Спутник лайт" начала поступать в российские регионы. По словам министра здравоохранения, препарат эффективно себя зарекомендовал и его производство будет увеличено.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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