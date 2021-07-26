Новую российскую вакцину адаптировали к индийскому штамму ковида

В России начались испытания вакцины от ковида, которая оптимизирована с учётом индийского штамма коронавируса "дельта". Её разработкой занимается отечественная компания Biocad. Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Морозов.

"Мы начали испытания собственной вакцины. Этому предшествовали мои долгие "метания" (какую платформу выбрать, какую вакцину делать). Технически вакцина была готова уже несколько месяцев назад. Но инициировать получение разрешения на клинические исследования решили недавно", — сказал Морозов.

Планируется, что в короткое время будут произведены десятки миллионов доз препарата. Вакцина, по утверждению Морозова, просто обязана показать клиническую безопасность.

"Платформа плюс регуляторика должны позволять выпускать обновлённую версию вакцины, как только появляется новая опасная разновидность CoViD-19. И я считаю, что это важнейший фактор при разработке. Вакцина, которая будет испытываться сейчас, уже оптимизирована с учётом наличия дельта-штамма", — продолжил он.

Испытания будут проходить максимально открыто, утверждает Морозов. К разработке и испытаниям будут привлечены различные клинические центры, в том числе международные.