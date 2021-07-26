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Зеленский провёл кадровые перестановки в СБУ и потребовал работать лучше

Офис президента объяснил это подготовкой к "системной трансформации" спецслужбы.

26 июля, 19:39
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/zasidannya-nacionalnoyi-radi-reform-pid-golovuvannyam-prezid-3889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в СБУ с целью обеспечить готовность ведомства к системной трансформации. Он отметил, что Служба безопасности Украины должна более решительно бороться с контрабандой. Пятеро сотрудников уволены с занимаемых должностей, один из них — с переводом на другую.

Так, Руслан Баранецкий освобождён от должности первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Уволен первый замглавы СБУ — начальник Главуправления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Василий Малюк. Уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий — с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области.

"Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя главы СБУ и переведён на должность первого замглавы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при СБУ", — говорится на сайте офиса президента.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас работа СБУ должна усиливаться с учётом будущих изменений, грядущих с реформой ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной раде, в первом чтении он одобрен в январе этого года. Второй задачей он назвал активизацию борьбы с контрабандой. "Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", — подчеркнул Владимир Зеленский. По экспертным данным, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд гривен (более 11 миллионов долларов).

"Конкретный результат должен быть ощутим как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", — резюмировал Зеленский.

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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины и нашёл ему замену. Новый руководитель ведомства при Петре Порошенко работал в Совете национальной безопасности и обороны страны.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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