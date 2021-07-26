В охваченном кризисом Тунисе ограничили перемещение граждан
На фоне масштабных митингов президент ранее приостановил работу государственных органов и ввёл войска в столицу.
Фото © Twitter / ANADOLU AGENCY (RU)
В Тунисе с 26 июля ввели ограничение на перемещение людей и передвижение транспорта. Согласно указу президента страны Каиса Саида, запрет будет действовать по 27 августа 2021 года, а перемещаться запрещено с 19:00 до 6:00.
В указе говорится, что исключения коснутся лишь тех, кто работает в ночное время суток и сможет подтвердить это документально. Также проблем не возникнет у тех, у кого сложилась срочная или экстренная ситуация (смерть родственника, роды и прочее).
Напомним, ранее в столицу Туниса после роспуска парламента были введены войска. Политический кризис в стране назрел на фоне сложной эпидемиологической, а также социально-экономической ситуации. В республике прошли митинги. Сегодня президент на два дня приостановил работу госорганов и призвал граждан избегать уличных столкновений.
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