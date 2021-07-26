В охваченном кризисом Тунисе ограничили перемещение граждан

В Тунисе с 26 июля ввели ограничение на перемещение людей и передвижение транспорта. Согласно указу президента страны Каиса Саида, запрет будет действовать по 27 августа 2021 года, а перемещаться запрещено с 19:00 до 6:00.

В указе говорится, что исключения коснутся лишь тех, кто работает в ночное время суток и сможет подтвердить это документально. Также проблем не возникнет у тех, у кого сложилась срочная или экстренная ситуация (смерть родственника, роды и прочее).