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В охваченном кризисом Тунисе ограничили перемещение граждан

На фоне масштабных митингов президент ранее приостановил работу государственных органов и ввёл войска в столицу.

26 июля, 19:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/aa_russian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ANADOLU AGENCY (RU)</a></p>

Фото © Twitter / ANADOLU AGENCY (RU)

В Тунисе с 26 июля ввели ограничение на перемещение людей и передвижение транспорта. Согласно указу президента страны Каиса Саида, запрет будет действовать по 27 августа 2021 года, а перемещаться запрещено с 19:00 до 6:00.

В указе говорится, что исключения коснутся лишь тех, кто работает в ночное время суток и сможет подтвердить это документально. Также проблем не возникнет у тех, у кого сложилась срочная или экстренная ситуация (смерть родственника, роды и прочее).

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Напомним, ранее в столицу Туниса после роспуска парламента были введены войска. Политический кризис в стране назрел на фоне сложной эпидемиологической, а также социально-экономической ситуации. В республике прошли митинги. Сегодня президент на два дня приостановил работу госорганов и призвал граждан избегать уличных столкновений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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