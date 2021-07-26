Самолёт министра обороны Турции пришлось экстренно сажать из-за птицы
На борту находились и другие военачальники. Никто не пострадал, у самолёта оказалось повреждено стекло кабины.
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото © Минобороны Турции
Самолёт, на борту которого находился министр обороны Турции Хулуси Акар, пришлось экстренно приземлять после столкновения с птицей. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По его данным, министр находился в провинции Килис. Там на границе с Сирией он осматривал подразделения вооружённых сил. После этого Акар вместе с рядом других военачальников вылетел из Газиантепа. Вскоре птица попала в самолёт, его пришлось сажать в ближайшем аэропорту города Адана.
Никто не пострадал. У воздушного судна оказалось повреждено стекло кабины экипажа.
Напомним, что летом 2019 года авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", который вылетел из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в оба двигателя воздушного судна. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров, которые находились на борту, выжили.
Комментариев: 0