Самолёт министра обороны Турции пришлось экстренно сажать из-за птицы

Самолёт, на борту которого находился министр обороны Турции Хулуси Акар, пришлось экстренно приземлять после столкновения с птицей. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, министр находился в провинции Килис. Там на границе с Сирией он осматривал подразделения вооружённых сил. После этого Акар вместе с рядом других военачальников вылетел из Газиантепа. Вскоре птица попала в самолёт, его пришлось сажать в ближайшем аэропорту города Адана.

Никто не пострадал. У воздушного судна оказалось повреждено стекло кабины экипажа.