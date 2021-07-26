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Самолёт министра обороны Турции пришлось экстренно сажать из-за птицы

На борту находились и другие военачальники. Никто не пострадал, у самолёта оказалось повреждено стекло кабины.

26 июля, 19:08
<p>Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото © Минобороны Турции</p>

Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото © Минобороны Турции

Самолёт, на борту которого находился министр обороны Турции Хулуси Акар, пришлось экстренно приземлять после столкновения с птицей. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, министр находился в провинции Килис. Там на границе с Сирией он осматривал подразделения вооружённых сил. После этого Акар вместе с рядом других военачальников вылетел из Газиантепа. Вскоре птица попала в самолёт, его пришлось сажать в ближайшем аэропорту города Адана.

Летевший из Баку в Москву самолёт вернулся обратно из-за столкновения с птицами

Летевший из Баку в Москву самолёт вернулся обратно из-за столкновения с птицами

Никто не пострадал. У воздушного судна оказалось повреждено стекло кабины экипажа.

Напомним, что летом 2019 года авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", который вылетел из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в оба двигателя воздушного судна. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров, которые находились на борту, выжили.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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