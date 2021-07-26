НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин объявил благодарность следователю, который вёл дело Савченко

В документе отмечено, что Дмитрий Маньшин в своей работе проявил "заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан".

26 июля, 18:55
<p>Фото © ТАСС / Пётр Сивков</p>

Фото © ТАСС / Пётр Сивков

Президент России Владимир Путин выразил благодарность следователю СКР Дмитрию Маньшину, известному по участию в расследовании дела украинской лётчицы Надежды Савченко. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности объявить благодарность президента Российской Федерации Маньшину Дмитрию Сергеевичу", — отмечено в документе.

В настоящее время Маньшин руководит вторым следственным отделом управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны ГСУ СКР. Также он расследует дела о военных преступлениях нацистов. Помимо Маньшина благодарность получил старший следователь Илья Сидоренко, который является подчинённым Маньшина.

Забытая всеми Савченко начала шить игрушки, чтобы заработать на жизнь

Забытая всеми Савченко начала шить игрушки, чтобы заработать на жизнь

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко ранее назвала блокаду Донбасса роковой ошибкой Украины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Эту победу ждали целых 25 лет": Путин поздравил российских гимнастов с золотом Игр в Токио

сегодня в 16:10

Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

24 июля, 21:43

Люберецкий Бэнкси: На озере в подмосковном лесопарке заметили Смерть с косой

сегодня в 17:21

Новую российскую вакцину адаптировали к индийскому штамму ковида

сегодня в 19:55

Ребёнок погиб, шесть человек пострадали в жуткой аварии в Воронеже

сегодня в 19:41

Новости партнеров

Layer 1