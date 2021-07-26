Путин объявил благодарность следователю, который вёл дело Савченко

Президент России Владимир Путин выразил благодарность следователю СКР Дмитрию Маньшину, известному по участию в расследовании дела украинской лётчицы Надежды Савченко. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности объявить благодарность президента Российской Федерации Маньшину Дмитрию Сергеевичу", — отмечено в документе.

В настоящее время Маньшин руководит вторым следственным отделом управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны ГСУ СКР. Также он расследует дела о военных преступлениях нацистов. Помимо Маньшина благодарность получил старший следователь Илья Сидоренко, который является подчинённым Маньшина.