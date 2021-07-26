Посольство РФ во Франции возмущено обвинениями в связях с антипрививочниками
Ранее член правящей партии "Республика на марше" Кристоф Кастанер дал утвердительный ответ на вопрос о том, может ли Россия и другие страны оказывать влияние на нежелающих прививаться людей.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Посольства России во Франции
Заявление лидера политической группы правящей партии Франции "Республика на марше" в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера о якобы имеющей место причастности ряда государств, в том числе России, к движению антипрививочников в социальных сетях возмутительно. Об этом сказано в заявлении, размещённом на странице Посольства России в Париже в соцсети "Фейсбук".
"Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса", — отрезали дипломаты.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва не приемлет политизированное нежелание Парижа признавать российскую антиковидную вакцину "Спутник V", одобренную уже в 67 странах.
Напомним, в минувшие выходные во Франции и других странах прошли митинги против карантинных ограничений и вакцинации от коронавируса. В Париже силовикам пришлось применить слезоточивый газ, десятки демонстрантов были задержаны.
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