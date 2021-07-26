Посольство РФ во Франции возмущено обвинениями в связях с антипрививочниками

Заявление лидера политической группы правящей партии Франции "Республика на марше" в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера о якобы имеющей место причастности ряда государств, в том числе России, к движению антипрививочников в социальных сетях возмутительно. Об этом сказано в заявлении, размещённом на странице Посольства России в Париже в соцсети "Фейсбук".

"Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса", — отрезали дипломаты.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва не приемлет политизированное нежелание Парижа признавать российскую антиковидную вакцину "Спутник V", одобренную уже в 67 странах.