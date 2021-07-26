Псаки: США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную

Американское военное командование решило изменить свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Об этом объявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, отныне в стране останется столько американских военных, сколько потребует "новая задача".

"Меняется суть миссии. Из боевой она станет в большей степени миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки", — проанонсировала Псаки.

Она добавила, что под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели то, что было в течение последних нескольких лет".

Напомним, что в начале 2020 года Парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех зарубежных сил. В середине марта нынешнего года иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в арабской республике не превышает двух с половиной тысяч человек.