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Псаки: США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную

Ранее Associated Press анонсировало, что в понедельник власти США и Ирака объявят о договорённости, согласно которой американская боевая миссия в республике полностью завершится до конца 2021 года.

26 июля, 18:06
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Walsh</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Walsh

Американское военное командование решило изменить свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Об этом объявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, отныне в стране останется столько американских военных, сколько потребует "новая задача".

"Меняется суть миссии. Из боевой она станет в большей степени миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки", — проанонсировала Псаки.

Она добавила, что под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели то, что было в течение последних нескольких лет".

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Напомним, что в начале 2020 года Парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех зарубежных сил. В середине марта нынешнего года иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в арабской республике не превышает двух с половиной тысяч человек.

А ранее в СМИ прошла информация, что в понедельник власти США и Ирака объявят о договорённости, согласно которой американская боевая миссия в республике полностью завершится до конца 2021 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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