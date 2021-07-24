Прощаются, но не уходят: Какую игру затеяли США с выводом войск из Ирака Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что есть уход по-английски (когда уходят, не прощаясь) и есть по-американски. Когда, прощаясь, не уходят. 23 июля, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI

Вслед за выводом войск из Афганистана США вроде как намерены уйти из ещё одной страны, которую они оккупируют почти 20 лет. Речь об Ираке. По словам министра иностранных дел этой страны Фуада Хусейна, иракское и американское правительство в самое ближайшее время финализируют соглашение о порядке и сроках вывода боевых частей американской армии. Судя по всему, вывод закончится до конца года.

— Иракцы сейчас готовы встать на ноги и сами себя защищать. Нам больше не нужны американские боевые части, — заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

Казалось бы, крайне странная позиция иракского руководства, которое вроде как должно извлечь для себя уроки из нынешних афганских событий. Конечно, в Ираке нет Талибана* — но есть огромное количество проиранских военизированных группировок (часть которых интегрированы в политическую систему и даже являются элементом правительственной коалиции). И без американцев эти группировки вполне могут взять под контроль Багдад и развесить нынешних коллаборантов на кранах. Поэтому иракцы должны до последнего сохранять американское военное присутствие.

Ещё более странная позиция у американцев. Да, иракская кампания продолжается уже почти 20 лет. Да, американское общество от неё устало и требует вернуть оставшийся в Ираке американский контингент (а именно 2,5 тысячи человек) в кратчайшие сроки. Однако сейчас для этого вывода самое неподходящее время.

Во-первых, потому что США находятся в процессе переговоров с Ираном о возобновлении ядерной сделки. И в этой ситуации объявлять о выводе боевых частей — это то же самое, что выбросить один из своих самых мощных козырей в отбой вместо того, чтобы разменять его на какую-нибудь уступку с иранской стороны. Конечно, можно сказать, что вывод войск до сделки — это часть самой сделки и жест доброй воли. Однако тут нужно понимать специфику американо-иранских отношений: стороны ни на йоту не доверяют друг другу и никаких таких жестов делать не собираются.

Во-вторых, вывод войск из Ирака ставит под вопрос присутствие США в Сирии. И если на юге их логистика обеспечивается за счёт границы с Иорданией, то в Восточной и Северо-Восточной Сирии они остаются вообще в окружении врагов. А значит, придётся уходить ещё и с сирийской территории, причём уходить так, как из Афганистана, — драпать, бросая всё и всех. Под "всеми" имеются в виду, конечно же, американские союзники из числа курдов, которых Штаты оставляют один на один с сирийскими властями и турками.

Наконец, в-третьих, Ирак — это не нищий Афганистан. В Ираке есть нефть, с которой (в отличие от афганского опиума) можно получать вполне легальный доход. Если, конечно, там присутствовать и защищать свои интересы в нефтяном вопросе при помощи американского штыка.

Так почему же, исходя из всего вышеперечисленного, США всё-таки уходят из Ирака? Ответ очень простой: а они не уходят. И уходить не собираются. В американо-иракском соглашении, которое сейчас финализируется, речь идёт о том, что США просто перестанут выполнять рутинные боевые операции на земле (передав эти функции иракским подразделениям) и сосредоточатся на "консультативных функциях". А также будут поддерживать иракцев с воздуха, собирать разведданные и т.п. По сути, будут выведены лишь те подразделения, которые занимались боевыми операциями, — и не исключено, что их заменят новые, иного профиля.

Таким образом, Соединённые Штаты продолжат контролировать Ирак — ведь "консультативные функции" являются крайне широкой трактовкой. При этом американцы сведут расходы на этот контроль (финансовые, а также человеческие — в виде жизней солдат) к минимуму. Также "консультативное присутствие" не позволит Ирану захватить весь Ирак под свой контроль и даст Вашингтону возможность остаться в Сирии до того момента, пока не согласуют с Москвой, Дамаском и Анкарой условия своего ухода. Ну и, естественно, американские "консультанты" продолжат защищать бизнес-интересы американских компаний на иракских месторождениях.

В Афганистане такой сценарий был невозможен. Противник в лице талибов был слишком организован, логистическое обеспечение присутствия было крайне непростым (у Афганистана, в отличие от Ирака, нет выхода к морю, да и граничит он лишь с одним более-менее дружественным США государством — Пакистаном, большим другом Китая). Ну и, наконец, племенная структура общества была настолько сильна, что Штаты не смогли построить в Афганистане более-менее жизнеспособные государственные структуры, которые можно "консультировать".

А вот в Ираке он оказался возможен. Так что Соединённые Штаты пытаются его реализовать — и при этом уходить из страны не собираются. "На фоне того, как Афганистан погружается в хаос и ИГ продолжает атаковать Ирак и Сирию, сейчас не самое лучшее время для США или Ирака притворяться в том, что наша общая миссия закончена", — говорит лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. То есть прощаются, но не уходят.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Геворг Мирзаян