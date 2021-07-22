Афганский излом: Для чего Россия усиливает военные базы в Таджикистане и начнут ли талибы экспансию в Среднюю Азию Сейчас все военные конфликты, связанные с Афганистаном, являются внутриафганскими, однако, как полагают эксперты, после закрепления власти внутри страны талибы могут начать экспансию на север. 21 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

До конца июля российская военная база, размещённая в Таджикистане, получит 17 модернизированных боевых машин пехоты. Речь идёт о броневике БМП-2М. Машины получит 201-я военная база. Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, это поможет существенно увеличить боевые возможности указанного подразделения.

На текущий момент времени события, связанные с уходом американской армии из Афганистана, пока остаются внутриафганскими делами. Пограничные посты и дороги, которые занимают представители "Талибана"*, сегодня не выходят за пределы страны, полагает военный обозреватель Сергей Ищенко.

— Мы, конечно, точно не знаем, перейдут они границу или нет, начнут экспансию на территориях бывшего СССР или нет. Но даже если не начнут — остаётся проблема беженцев. Уже сейчас афганские военные, спасаясь от талибов, переходят границу с Таджикистаном, Узбекистаном, этот поток может усилиться. Что это за люди, мы по понятным причинам до конца не знаем, кто приходит вместе с военными — тоже. Поэтому необязательно ждать прихода военных банд, хотя такой вариант тоже рассматривается, чтобы заранее провести необходимое усиление воинских частей, — подчеркнул эксперт.

С действиями российских властей согласен и военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его мнению, в условиях возможного усиления исламского радикализма в Афганистане необходимо "на всякий случай держать ружьё заряжённым".

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— Мы видели, что представители "Талибана" прилетали к нам в Москву на консультации. Понятно, что уход американцев ситуацию в целом не решает и правительство, которое там остаётся, оно нелегитимно с точки зрения местных жителей, для них это американские марионетки, предатели. При этом нам были даны гарантии, что за пределы государственной границы они не пойдут, но тут нельзя сказать, что "Талибан" монолитен, как единая структура. Всё-таки это во многом союз полевых командиров — и каждый теоретически может решать сам. Ключевой момент, что в случае, если талибы займут Кабул, власть в Афганистане радикализируется на много лет: из если не светского, то стремящегося к светскости государства мы получим исламскую республику, — отметил Литовкин.

При этом, как полагает политолог Марат Баширов, в ближайшее время талибы не заинтересованы в том, чтобы выходить за пределы Афганистана.

— Сначала им нужно устроить стабильную власть в стране, а уже потом, вполне возможно, они начнут расширять своё влияние на соседские страны. Возможно, не напрямую, через военное вторжение, а через создание ячеек сторонников, с помощью которых уже раскачивать государственный строй, — пояснил эксперт.

Он добавил, что текущий Афганистан неверно будет воспринимать как единое, монолитное государство, так как его география и национальный состав слишком разнородные.

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— Даже во времена СССР там были отдельные полевые командиры, которые, по сути, представляли собой лидеров отдельных территорий, с которыми приходилось договариваться отдельно. Всё это средневековье обусловлено и географией: там очень много гор и очень мало долин, поэтому там всё разбито на малозависимые друг от друга провинции. Если талибам удастся установить контроль на ключевых территориях, а остальные они согласятся оставить на самоуправлении, то, вполне возможно, они смогут закрепиться. Но если талибы попробуют занять всю страну, а уж тем более — проводить некие социальные программы, то им просто не хватит средств и война продолжится по тому же принципу, по которому идёт сейчас, — сказал Баширов.

Напомним, новая война в Афганистане началась в 2001 году, после того как 11 сентября в Нью-Йорке случился теракт, при котором самолёты врезались в здания Международного торгового комплекса. Американские власти обвинили в этом талибов и в том же году начали военную операцию в азиатской стране. Спустя 20 лет после начала войны армия США покинула Афганистан, оставив склады с оружием и техникой для наступающих отрядов "Талибана".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Никита Юрченко