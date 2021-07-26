Уверенный дебют Кержакова: "Нижний Новгород" обыграл "Сочи" в первом матче в РПЛ в истории
Добавим, что южанам через три дня предстоит играть в Лиге конференций против клуба "Кешля" из Азербайджана.
Фото © VK / ФК "Нижний Новгород"
"Нижний Новгород" в родных стенах обыграл "Сочи" в матче первого тура РПЛ со счётом 1:0.
Для команды Александра Кержакова, равно как и для самого специалиста, это первый матч в рамках РПЛ в истории. Единственный мяч в составе команды с берегов Волги забил Игорь Горбунов.
Отметим, что команду Владимира Федотова в четверг ждёт матч Лиги конференций против клуба "Кешля" из Азербайджана. "Нижний" в следующем туре РПЛ дома примет "Спартак".
Комментариев: 0