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Уверенный дебют Кержакова: "Нижний Новгород" обыграл "Сочи" в первом матче в РПЛ в истории

Добавим, что южанам через три дня предстоит играть в Лиге конференций против клуба "Кешля" из Азербайджана.

26 июля, 17:53
<p>Фото © VK / ФК "Нижний Новгород"</p>

Фото © VK / ФК "Нижний Новгород"

"Нижний Новгород" в родных стенах обыграл "Сочи" в матче первого тура РПЛ со счётом 1:0.

Для команды Александра Кержакова, равно как и для самого специалиста, это первый матч в рамках РПЛ в истории. Единственный мяч в составе команды с берегов Волги забил Игорь Горбунов.

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Отметим, что команду Владимира Федотова в четверг ждёт матч Лиги конференций против клуба "Кешля" из Азербайджана. "Нижний" в следующем туре РПЛ дома примет "Спартак".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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