"Это убийство!": Друг Андрея Панина выдвинул новую версию смерти актёра
По его словам, с камер видеонаблюдения якобы бесследно исчезли записи. Пропала и уборщица, которая отмывала стены квартиры артиста от крови.
Фото © ТАСС / Машков Юрий
Известный актёр Андрей Панин умер ещё в 2013 году, но его близкому другу и коллеге по бизнесу Геннадию Русину не даёт покоя тот факт, что причиной смерти был назван несчастный случай. По мнению предпринимателя, Панина могли убить из-за 500 тысяч долларов. Русин привёл аргументы в пользу своей версии в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Как утверждает приятель артиста, незадолго до смерти Панин хотел уйти из кино, при этом иметь пассивный доход. По словам Русина, актёр сошёлся с предпринимателями из Одессы, которые хотели возобновить нефтяной бизнес. Отсутствие денег привело их к звезде сериала "Бригада". Бизнесмены якобы взяли у Панина в долг полмиллиона долларов. При этом пообещали возвращать каждый месяц по 100 тысяч долларов.
"Я убеждён, это убийство! Я это видел своими глазами. Была драка, после которой он пострадал и погиб. Я не верю, что он мог упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты. Рядом нашли водку, но он пил вино и пиво", — заявил Русин, указав, что к моменту смерти Панин уже давно завязал с алкоголем.
Вместе с этим Русин приводит и другие аргументы: с камер видеонаблюдения исчезли записи, пропала и уборщица, которая отмывала стены от крови.
Также в студию пришла и председатель ТСЖ того дома, где произошла трагедия. В подтверждение слов друга Панина женщина сообщила, что в двух комнатах квартиры погибшего был бардак, "будто кто-то что-то искал". Кроме того, там же находилась сломанная табуретка с оторванной ножкой.
"Я убеждена, что Андрей не мог сам это сделать, но меня не допросили. Полиция изъяла принтер, жёсткий диск, а вернула это всё в плохом и нерабочем состоянии", — рассказала соседка.
Эксперты в студии призвали возобновить расследование уголовного дела смерти Панина. Стоит отметить, что родители и сестра актёра ничего не знали о его желании заняться бизнесом или вложиться в нефтяную отрасль.
Напомним, тело Панина нашли в его московской квартире 7 марта 2013 года. Лишь спустя год, в 2014-м, следователи подтвердили, что смерть артиста была несчастным случаем, и прекратили расследование уголовного дела, начатого после его гибели.
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