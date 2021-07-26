В Кузбассе двухлетняя девочка умерла от СПИДа из-за матери, смывавшей её лекарства в унитаз

В городе Осинники Кемеровской области умерла двухлетняя ВИЧ-положительная девочка из-за того, что мать лишила её необходимых для жизни лекарств. Об этом сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на обращение местных активистов, адресованное депутатам Госдумы Оксане Пушкиной и Федоту Тумусову. Волонтёры, работавшие с этой семьёй, пояснили, что мать сознательно не давала ребёнку препараты, так как отрицает существование СПИДа, то есть является ВИЧ-диссиденткой.

Как писала в тематических пабликах в соцсети "ВКонтакте" сама женщина, во время беременности она не проходила антиретровирусную терапию, необходимую для снижения риска заражения плода. А когда врачи определили смертельную болезнь и у ребёнка, мать не стала давать малышке жизненно важные препараты: по её же собственному свидетельству, смывала таблетки в унитаз.

За два года своей недолгой жизни девочка несколько раз попадала в больницу в тяжёлом состоянии и даже на грани жизни и смерти. После первого такого случая её отец, не проживающий вместе с матерью, обратился в правоохранительные органы, чтобы лишить свою бывшую супругу родительских прав, но тогда дело ограничилось лишь штрафом. В следующий раз дело приобрело огласку, когда горе-мать выкрала умирающего ребёнка из больницы. Лишённая опеки, она жаловалась в различные инстанции и даже снялась в ток-шоу, где не стала отрицать свои ВИЧ-диссидентские взгляды. В этом дочь поддерживала и её мать — бабушка больного ребёнка, также отрицающая болезнь. Тем не менее суд передал бабушке право опеки над малышкой.

Последний раз ребёнка госпитализировали 26 июня. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти девочке жизнь, но запущенная стадия СПИДа оказалась сильнее.

"Мы неоднократно обращались в различные органы и организации по вопросу необходимости неотложного принятия мер по защите жизни. Каждое своё обращение мы подкрепляли скриншотами и документами, свидетельствующими о пренебрежительном отношении родных к диагнозу своего ребёнка, сознательном отказе от лечения, что в конечном итоге привело к смерти ребёнка", — заявила порталу "Такие дела" активистка Мария.

Активисты намерены обращаться в Генеральную прокуратуру. По предварительным данным, ни мать ребёнка, ни её бабушка пока не задержаны.