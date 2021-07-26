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Люберецкий Бэнкси: На озере в подмосковном лесопарке заметили Смерть с косой

Посыл перформанса неизвестен. Местные жители отметили, что неоднократно обращались к властям с просьбой очистить водоём, заросший травой.

26 июля, 17:21

Фото © Instagram / vika_ryabchic

На озере Макеевка Томилинского лесопарка в Подмосковье очевидцы заметили фигуру в образе Смерти, восседавшую в лодке с косой. На публикацию фотографа Виктории Рябиковой в "Инстаграме" обратил внимание телеканал "360".

Отмечается, что девушка случайно наткнулась на неожиданного гостя в ходе велопрогулки по лесопарку. Фигура находилась посреди озера, занимаясь рыбалкой в загрязнённом водоёме.

"В Люберцах завёлся свой Бэнкси, который таким образом решил обратить внимание на необходимость очистки водоёмов в городе. Наткнулась на сей арт случайно во время велопрогулки по Томилинскому лесопарку в поисках чистого водоёма, помимо Волкушинского карьера", — рассказала фотограф в своей публикации.

Как предположила Рябикова, подобная акция, возможно, связана с экологической обстановкой у озера. Место ранее было очень чистым, и там купались местные жители. Но теперь отдых у воды невозможен из-за загрязнения. Однако автор перформанса и его истинные намерения остаются неизвестными.

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"Ещё несколько лет назад, говорят местные жители, оно было чистым и в жару туда приходили окунуться люди из посёлка Октябрьский. Ну а теперь там окунается и рыбачит сама Смерть", — поделилась Рябикова.

Отмечается, что данный арт-объект представал взору жителей ещё в мае этого года. Как сообщило "РИАМО в Люберцах", на озере Макеевка последний субботник проводился в 2017 году. С того момента водоём является фактически заброшенным.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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