Политолог не увидел серьёзных аргументов для возвращения графы "Национальность" в паспорта
Специалист отметил, что никаких преимуществ тем или иным народам, проживающим в РФ, эта инициатива не даст. По его словам, это вопрос самооценки.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Политолог, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин не видит серьёзных аргументов для возвращения в российские паспорта графы "Национальность". По его мнению, человек имеет полное право считать себя русским, татарином и так далее, важно, чтобы это никак не влияло на его права.
"Каждый вправе себя определять и указывать или не указывать свою национальность. Это вопрос вашей личной самооценки. Неважно, какой у вас там родной язык от рождения: раз решили, что вы русский, значит, русский", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Надеждин пояснил, что графу "Национальность" отменили только в федеральных паспортах. При этом, по его словам, в паспортах республик людям разрешили иметь вкладыш с данными о национальной принадлежности. Эксперт добавил, что сейчас в свидетельстве о рождении по желанию можно указать гражданство родителей ребёнка.
Напомним, ранее в Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян. В особенности такая отметка может быть полезной для малочисленных коренных народов РФ, которым нередко приходится доказывать принадлежность к тому или иному этносу, отметил депутат Ильдар Гильмутдинов.
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