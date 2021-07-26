Политолог не увидел серьёзных аргументов для возвращения графы "Национальность" в паспорта

Политолог, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин не видит серьёзных аргументов для возвращения в российские паспорта графы "Национальность". По его мнению, человек имеет полное право считать себя русским, татарином и так далее, важно, чтобы это никак не влияло на его права.

"Каждый вправе себя определять и указывать или не указывать свою национальность. Это вопрос вашей личной самооценки. Неважно, какой у вас там родной язык от рождения: раз решили, что вы русский, значит, русский", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Надеждин пояснил, что графу "Национальность" отменили только в федеральных паспортах. При этом, по его словам, в паспортах республик людям разрешили иметь вкладыш с данными о национальной принадлежности. Эксперт добавил, что сейчас в свидетельстве о рождении по желанию можно указать гражданство родителей ребёнка.