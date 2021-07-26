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Политолог не увидел серьёзных аргументов для возвращения графы "Национальность" в паспорта

Специалист отметил, что никаких преимуществ тем или иным народам, проживающим в РФ, эта инициатива не даст. По его словам, это вопрос самооценки.

26 июля, 17:11
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Политолог, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин не видит серьёзных аргументов для возвращения в российские паспорта графы "Национальность". По его мнению, человек имеет полное право считать себя русским, татарином и так далее, важно, чтобы это никак не влияло на его права.

"Каждый вправе себя определять и указывать или не указывать свою национальность. Это вопрос вашей личной самооценки. Неважно, какой у вас там родной язык от рождения: раз решили, что вы русский, значит, русский", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт оценил идею дополнить паспорт графой "Национальность"

Эксперт оценил идею дополнить паспорт графой "Национальность"

Надеждин пояснил, что графу "Национальность" отменили только в федеральных паспортах. При этом, по его словам, в паспортах республик людям разрешили иметь вкладыш с данными о национальной принадлежности. Эксперт добавил, что сейчас в свидетельстве о рождении по желанию можно указать гражданство родителей ребёнка.

Напомним, ранее в Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян. В особенности такая отметка может быть полезной для малочисленных коренных народов РФ, которым нередко приходится доказывать принадлежность к тому или иному этносу, отметил депутат Ильдар Гильмутдинов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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