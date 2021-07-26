Эстонка раскрасила BMW в стиле российской ДПС и нарвалась на уголовное дело

В Эстонии девушку привлекли к ответственности за раскраску машины в стиле российской ДПС. Видео © TikTok / ecarsofficial

В Эстонии на девушку завели дело за то, что она раскрасила свой автомобиль в стиле патрульных машин российской ДПС. Об этом сообщает Elu24.

Отметим, что на белом BMW 525D красуются синие наклейки, которые делают авто очень похожим на машины российской патрульной службы. Кроме того, на боку транспортного средства размещена надпись "Отдел по борьбе с радарами". К сожалению, полиция Эстонии не оценила такой внешний вид иномарки, ночью 24 июля машина была остановлена правоохранителями.

"Ночью 24 июля около 01:00 в Мустамяэ на Мустамяэ теэ патруль остановил автомобиль BMW, напоминающий иностранный автомобиль дорожно-патрульной службы, которым управляла 23-летняя женщина, гражданка Эстонской Республики", — рассказал пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк.

Отмечается, что по закону цветовые схемы автомобилей служб безопасности Эстонии не могут использоваться частными лицами. Этот запрет также распространяется на особенности машин служб экстренной помощи зарубежных стран. Сейчас в отношении девушки возбуждено дело по факту незаконного использования такой маркировки, ей грозит штраф до 1200 евро или срок.