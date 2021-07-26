Блогера Гусейна Гасанова лишили прав на 1,5 года после отказа от прохождения медосвидетельствования

Блогер Гусейн Гасанов лишился водительских прав на 1,5 года. Такое решение принял мировой судья судебного участка 177 района Раменки в Москве. Об этом Лайфу сообщили в Никулинском суде столицы.

Отмечается, что блогера признали виновным в правонарушении по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Гасанов также должен будет выплатить штраф в доход государства в размере 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что сам Гасанов, судя по информации в "Инстаграме", сейчас находится в Казахстане.