Блогера Гусейна Гасанова лишили прав на 1,5 года после отказа от прохождения медосвидетельствования
Молодой человек также должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Сам инстаграмщик, судя по информации из соцсетей, сейчас находится в Казахстане.
Блогер Гусейн Гасанов лишился водительских прав на 1,5 года. Такое решение принял мировой судья судебного участка 177 района Раменки в Москве. Об этом Лайфу сообщили в Никулинском суде столицы.
Отмечается, что блогера признали виновным в правонарушении по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Гасанов также должен будет выплатить штраф в доход государства в размере 30 тысяч рублей.
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Стоит отметить, что сам Гасанов, судя по информации в "Инстаграме", сейчас находится в Казахстане.
Напомним, 7 июля стало известно, что московские полицейские остановили Lamborghini Urus, за рулём которого находился известный блогер Гусейн Гасанов. Ему предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, так как инспекторы заподозрили, что Гасанов пьян, но он отказался.
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