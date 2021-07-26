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"Лимит приносит больше вреда": Президент РФС оценил ограничение количества легионеров в российском футболе

По нынешним правилам в заявку команды РПЛ на сезон можно внести не более восьми иностранных футболистов.

26 июля, 12:31
<p>Фото © Лайф</p>

Фото © Лайф

Президент РФС Александр Дюков заявил, что является противником лимита на легионеров в Премьер-лиге. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвящённой подписанию контракта с новым тренером сборной России Валерием Карпиным.

"Являюсь противником лимита. Лимит утверждает Минспорта. Идёт обсуждение с правительством об изменениях. Лимит приносит больше вреда, чем пользы. Но у нас были ограничения со стороны Минспорта. То, что было сделано: мы последний сезон провели в формате 8+17. Этот лимит — шаг вперёд. Выросло игровое время для молодых россиян, клубы ответственнее подходят к подписанию легионеров. Но у любого лимита есть потолок возможностей. Но если хотим повысить конкуренцию, то правильно переходить на практики европейских чемпионатов. Сейчас эта возможность обсуждается с правительством", — сказал Дюков.

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На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.

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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России по футболу на Евро-2020 неудовлетворительными, указав в качестве одной из причин засилье легионеров в клубах. Министр спорта Олег Матыцин пообещал обсудить изменение лимита на легионеров в самое ближайшее время.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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