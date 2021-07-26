"Лимит приносит больше вреда": Президент РФС оценил ограничение количества легионеров в российском футболе

"Являюсь противником лимита. Лимит утверждает Минспорта. Идёт обсуждение с правительством об изменениях. Лимит приносит больше вреда, чем пользы. Но у нас были ограничения со стороны Минспорта. То, что было сделано: мы последний сезон провели в формате 8+17. Этот лимит — шаг вперёд. Выросло игровое время для молодых россиян, клубы ответственнее подходят к подписанию легионеров. Но у любого лимита есть потолок возможностей. Но если хотим повысить конкуренцию, то правильно переходить на практики европейских чемпионатов. Сейчас эта возможность обсуждается с правительством", — сказал Дюков.