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"Хотелось бы играть, как "Барселона" : Карпин рассказал, какой футбол будет показывать сборная России под его руководством

Соглашение с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года. После этого контракт может быть продлён.

26 июля, 12:06
<p>Фото © Лайф</p>

Фото © Лайф

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что при нём в национальную команду будут попадать только те игроки, форма которых в преддверии матчей будет оптимальна. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ответ на вопрос Лайфа.

"Планировать и изменять состав сборной или нет — вопрос не очень корректный. Это не клуб. Состава из 25 человек, которые будут всегда ездить в сборную, такого никогда не было, нет и не будет. Всё зависит от состояния на данный момент. Можно быть хорошим игроком, но находиться в плохой форме конкретно к 1 сентября, а в октябре уже быть в оптимальной форме. Понятно, что состав должен и будет меняться. Ну у кого не забронировано место, в сборной будут играть те люди, которые готовы, в том числе и физически на данный момент", — сказал Карпин.

Видео © Лайф

По словам 52-летнего специалиста, он хотел бы, чтобы сборная России действовала, как "Барселона" в лучшие годы. При этом он верит, что наши игроки способны показывать смелый футбол.

"У каждого тренера есть своё видение. Попытаемся претворить то видение, которое есть у меня. Конечно, будем учитывать силу соперника. Понятно, что мне хотелось бы играть, как "Барселона" в лучшие годы. Речь не о стиле "Барселоны", а о том, что она всё выигрывала. Но это всё красивые слова, надо исходить из возможностей наших футболистов и соперников. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол", — отметил тренер.

"Важный игрок": Карпин заявил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на прежние разногласия

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В понедельник Карпин подписал контракт с РФС и официально занял новый пост. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года. После этого контракт может быть продлён.

На посту наставника сборной России Карпин сменил ушедшего в отставку после Евро-2020 Станислава Черчесова. На первенстве континента национальная команда выступила неудачно, не сумев выйти в 1/8 финала.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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