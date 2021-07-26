В РФС опровергли информацию о зарплате Карпина в сборной России
Ранее новоиспечённый наставник национальной команды заявил, что его личные отношения не должны влиять на попадание тех или иных игроков под знамёна сборной.
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Информация о том, что зарплата главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина составит 700 тысяч евро, не соответствует действительности. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков.
"700 тысяч не соответствуют действительности, финансовые условия не разглашаем. Финансовые условия контракта не были главным в обсуждении с Валерием", — заявил Дюков.
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Ранее СМИ сообщали, что Валерий Карпин в сборной России по футболу будет получать 700 тысяч евро. Кроме того, речь шла о предусмотренных для него бонусах за достижение турнирных целей.
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