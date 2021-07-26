В РФС опровергли информацию о зарплате Карпина в сборной России

Информация о том, что зарплата главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина составит 700 тысяч евро, не соответствует действительности. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков.

"700 тысяч не соответствуют действительности, финансовые условия не разглашаем. Финансовые условия контракта не были главным в обсуждении с Валерием", — заявил Дюков.