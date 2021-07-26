Президент РФС Александр Дюков заявил, что основной задачей Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу будет попадание в финальный турнир чемпионата мира 2022 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

"Самое главное — это прохождение отбора на ЧМ-2022. Но никто не отменяет и задачу построения новой сборной России", — заявил Дюков.

По его словам, "Ростов", которым продолжает руководить Карпин, демонстрирует футбол, соответствующий современным тенденциям. В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и ростовском клубе.

"Это агрессивный футбол, игроки выполняют большой объём высокоскоростной работы. Команда играет компактно, но не жмётся к воротам, встречает как минимум в среднем блоке. Она умеет прессинговать и контрпрессинговать. Такой футбол показали ведущие сборные на чемпионате Европы. В этом взгляды "Ростова" и РФС совпадают. Не сомневаюсь, что в сборную будут приглашаться молодые игроки и команда будет играть в современный и смелый футбол", — отметил Дюков.