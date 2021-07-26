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"Главное — отобраться на ЧМ-2022": Президент РФС назвал основную задачу Карпина на посту тренера сборной России

Также, по его словам, важно заниматься строительством новой команды после неудачи на Евро-2020.

26 июля, 12:16
<p>Фото © Лайф</p>

Фото © Лайф

Президент РФС Александр Дюков заявил, что основной задачей Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу будет попадание в финальный турнир чемпионата мира 2022 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

"Самое главное — это прохождение отбора на ЧМ-2022. Но никто не отменяет и задачу построения новой сборной России", заявил Дюков.

"Хотелось бы играть, как "Барселона" : Карпин рассказал, какой футбол будет показывать сборная России под его руководством

"Хотелось бы играть, как "Барселона" : Карпин рассказал, какой футбол будет показывать сборная России под его руководством

По его словам, "Ростов", которым продолжает руководить Карпин, демонстрирует футбол, соответствующий современным тенденциям. В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и ростовском клубе.

"Это агрессивный футбол, игроки выполняют большой объём высокоскоростной работы. Команда играет компактно, но не жмётся к воротам, встречает как минимум в среднем блоке. Она умеет прессинговать и контрпрессинговать. Такой футбол показали ведущие сборные на чемпионате Европы. В этом взгляды "Ростова" и РФС совпадают. Не сомневаюсь, что в сборную будут приглашаться молодые игроки и команда будет играть в современный и смелый футбол", отметил Дюков.

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В понедельник Карпин подписал контракт с РФС и официально занял пост главного тренера сборной. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года. После этого контракт может быть продлён.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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