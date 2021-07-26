Сбившая троих детей на зебре студентка уже неделю плачет и ни с кем не общается в СИЗО
Соседка по камере отметила, что все арестантки поддерживают 18-летнюю Валерию Башкирову, однако наладить контакт с девушкой пока не особо удаётся.
Валерия Башкирова. Фото © Соцсети
Сбившая троих детей на пешеходном переходе на юге Москвы Валерия Башкирова, которая сейчас находится в одном из столичных следственных изоляторов, пребывает в глубокой депрессии. По словам её сокамерницы, 18-летняя девушка ни с кем не общается, постоянно рыдает и отказывается от еды уже неделю.
"Мы все всерьёз боимся, что она с собой что-то сделает. Уже неделю она плачет по ночам, а днём часами сидит на кровати, закрыв лицо руками. Общаться с нами она не хочет, на все вопросы отвечает одной фразой: "Я не знаю, как жить после этого", — рассказала арестантка сайту kp.ru.
Собеседница отметила, что все соседки по камере поддерживают студентку, однако наладить контакт с девушкой пока не особо удаётся. По словам арестантки, о причинах смертельной аварии Башкирова распространялась только в первый день, когда её перевели из одиночной камеры. Тогда девушка пояснила, что из-за остановившейся справа машины она не заметила людей, переходивших дорогу.
Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, студентке грозит до семи лет лишения свободы.
17 июля Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Студентку отправили в СИЗО.
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