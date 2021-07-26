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Сбившая троих детей на зебре студентка уже неделю плачет и ни с кем не общается в СИЗО

Соседка по камере отметила, что все арестантки поддерживают 18-летнюю Валерию Башкирову, однако наладить контакт с девушкой пока не особо удаётся.

26 июля, 12:26
<p>Валерия Башкирова. Фото © Соцсети</p>

Валерия Башкирова. Фото © Соцсети

Сбившая троих детей на пешеходном переходе на юге Москвы Валерия Башкирова, которая сейчас находится в одном из столичных следственных изоляторов, пребывает в глубокой депрессии. По словам её сокамерницы, 18-летняя девушка ни с кем не общается, постоянно рыдает и отказывается от еды уже неделю.

"Мы все всерьёз боимся, что она с собой что-то сделает. Уже неделю она плачет по ночам, а днём часами сидит на кровати, закрыв лицо руками. Общаться с нами она не хочет, на все вопросы отвечает одной фразой: "Я не знаю, как жить после этого", — рассказала арестантка сайту kp.ru.

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В Солнцеве у зебры, где студентка сбила троих детей, появился "лежачий полицейский"

Собеседница отметила, что все соседки по камере поддерживают студентку, однако наладить контакт с девушкой пока не особо удаётся. По словам арестантки, о причинах смертельной аварии Башкирова распространялась только в первый день, когда её перевели из одиночной камеры. Тогда девушка пояснила, что из-за остановившейся справа машины она не заметила людей, переходивших дорогу.

Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, студентке грозит до семи лет лишения свободы.

"Поняла, что шутки кончились": Физиономист прочла заплаканное лицо студентки, сбившей троих детей

"Поняла, что шутки кончились": Физиономист прочла заплаканное лицо студентки, сбившей троих детей

17 июля Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Студентку отправили в СИЗО.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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