Сбившая троих детей на зебре студентка уже неделю плачет и ни с кем не общается в СИЗО

Соседка по камере отметила, что все арестантки поддерживают 18-летнюю Валерию Башкирову, однако наладить контакт с девушкой пока не особо удаётся.