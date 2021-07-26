ЦБ сообщил об ускорении роста ипотечного кредитования в России до 3% в июне

В России рост ипотечного кредитования в июне 2021 года ускорился до 3% с 2,1% в мае. Это, вероятно, связано со стремлением людей успеть взять кредит до изменения условий по основной льготной программе с 1 июля. Об этом сообщает Банк России.

"Ипотечное кредитование ожидаемо ускорилось (по предварительным данным, до 3,0% в июне с 2,1% в мае) благодаря рекордным выдачам в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% (184 миллиарда рублей против 104 миллиардов рублей в мае), в том числе из-за объявления об изменении её условий с 1 июля 2021 года", — отмечает пресс-служба регулятора.

Тем не менее в дальнейшем ожидается некоторое замедление роста ипотечного кредитования. По данным ЦБ, за первые две недели июля в рамках льготной ипотеки было выдано в два раза меньше кредитов, чем за аналогичный период июня.

"Однако общее снижение, вероятно, будет не таким значительным, так как сокращение спроса на новую программу, заменившую льготную ипотеку под 6,5%, будет частично компенсировано ростом спроса на рыночную ипотеку и другие льготные программы", — добавили в Центробанке.

Напомним, с 1 июля Центробанк ужесточил правила выдачи кредитов, также изменились условия по ипотеке. Лайф рассказал все подробности этих новшеств.