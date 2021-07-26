Пенсионерка увидела насмерть придавленного шкафом мужа и умерла от остановки сердца

Тела супругов-пенсионеров, не выходивших на связь с родственниками, нашли в квартире в Останкинском районе Москвы. Как сообщает МК, пожилые люди умерли в один день: 84-летнего слепого мужчину придавил насмерть книжный шкаф, а его 81-летняя жена скончалась от остановки сердца.

Стариков частенько навещала невестка, так как их с мужем квартира находилась неподалёку. Так, 8 июля женщина, как обычно, позвонила им и предложила принести продукты, однако те отказались. Спустя несколько дней родственнице не удалось посетить пенсионеров, из-за этого супруги обиделись на неё. Зарыть топор войны невестка решила на следующий день. Однако пожилые не выходили на связь, а их домашний телефон несколько дней подряд постоянно был занят.

Поняв, что творится что-то нехорошее, 22 июля невестка с мужем приехала к пенсионерам, но дверь им никто не открыл, поэтому пришлось вызывать сотрудников МЧС. Когда те сделали свою работу, то родственники обнаружили тела стариков.

Так, 84-летний мужчина лежал под книжным шкафом, который рухнул на него, задев телефонный провод (из-за этого телефон и был всё время занят). В соседней комнате находилось тело 81-летней женщины. Скорее всего, после трагедии с мужем у неё случился инфаркт.