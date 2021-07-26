НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пенсионерка увидела насмерть придавленного шкафом мужа и умерла от остановки сердца

Родственники несколько дней не могли дозвониться до стариков. Оказавшись наконец в квартире, они увидели жуткое зрелище.

26 июля, 12:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тела супругов-пенсионеров, не выходивших на связь с родственниками, нашли в квартире в Останкинском районе Москвы. Как сообщает МК, пожилые люди умерли в один день: 84-летнего слепого мужчину придавил насмерть книжный шкаф, а его 81-летняя жена скончалась от остановки сердца.

Стариков частенько навещала невестка, так как их с мужем квартира находилась неподалёку. Так, 8 июля женщина, как обычно, позвонила им и предложила принести продукты, однако те отказались. Спустя несколько дней родственнице не удалось посетить пенсионеров, из-за этого супруги обиделись на неё. Зарыть топор войны невестка решила на следующий день. Однако пожилые не выходили на связь, а их домашний телефон несколько дней подряд постоянно был занят.

Россиянка зарезала отца за то, что он ел суп прямо из кастрюли

Россиянка зарезала отца за то, что он ел суп прямо из кастрюли

Поняв, что творится что-то нехорошее, 22 июля невестка с мужем приехала к пенсионерам, но дверь им никто не открыл, поэтому пришлось вызывать сотрудников МЧС. Когда те сделали свою работу, то родственники обнаружили тела стариков.

Так, 84-летний мужчина лежал под книжным шкафом, который рухнул на него, задев телефонный провод (из-за этого телефон и был всё время занят). В соседней комнате находилось тело 81-летней женщины. Скорее всего, после трагедии с мужем у неё случился инфаркт.

В Подмосковье 83-летний парфюмер зарезал дочь во время пьяной ссоры

В Подмосковье 83-летний парфюмер зарезал дочь во время пьяной ссоры

Ранее в Нальчике экс-полицейский увёл жену у друга и убил её дочь. На допросе мужчина заявил, что регулярно наносил побои детям якобы в воспитательных целях. В то же время, по словам источника Лайфа, тиран применял физическую силу и по отношению к родителям ребят.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Житель Омской области убил больную мать и покончил с собой

21 июля, 09:14

Сбившая троих детей на зебре студентка уже неделю плачет и ни с кем не общается в СИЗО

сегодня в 12:26

Экстренно приземлившийся в Домодедово самолёт Belavia садился с одним двигателем

сегодня в 11:54

Камера сняла, как 12-летний мальчик из Казахстана, пытавшийся разнять драку, умер от удара в голову

сегодня в 09:53

Новак раскрыл размер затрат на социальную газификацию 3,8 миллиона домовладений

сегодня в 12:22

Новости партнеров

Layer 1