Повышение по графику: Как добиться законной индексации зарплаты Многие работодатели не выполняют требований закона о регулярной индексации зарплат, которая положена всем работникам. Как россияне добиваются прибавки, разбирался Лайф. 25 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Илья Щербаков

Даже школьники понимают: чтобы непрекращающееся подорожание всего и вся не обесценивало зарплату россиян, её периодически надо повышать — индексировать. О том, что регулярное повышение зарплат является государственной гарантией по оплате труда, прямо указано в статье 130 Трудового кодекса РФ. Однако, несмотря на законодательное закрепление, как правило, эти требования закона безоговорочно выполняют только бюджетные организации. Несмотря на то что реальное повышение может носить символический характер, формальная сторона вопроса всё равно исполняется — индексация есть.

А вот остальным приходится работать, понимая, что работодатель обязан выплатить им сумму не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а более высокое денежное довольствие зависит от разных факторов. Однако в этом году некоторые возможности индексировать свою зарплату появились у всех. Правда, для этого, скорее всего, придётся обратиться в суд.

Именно так поступил москвич Андрей Владимирович, который много лет отработал на заводе по производству изоляционных материалов, но в мае 2020-го был уволен по сокращению штатов. При получении расчётных выплат москвич указал работодателю, что с 2013 года тот в нарушение трудового законодательства не производил индексацию его заработной платы. На это получил отповедь, что, мол, иногда ему выплачивали премию — это и есть индексация. Мужчина таким ответом удовлетворён не был и подал иск.

Суд первой инстанции прислушался к доводам работодателя, который настаивал на том, что премиальные выплаты должны восприниматься как индексация. Кроме того, судей убедило и предоставленное внутреннее положение компании, согласно которому индексация заработной платы работникам может производиться, только если компания получила в данном году прибыль, а индекс потребительских цен в стране за год составил 115%. При этом много лет подряд компания фиксировала убытки.

Но апелляционная инстанция, внимательно изучив дело, пришла к выводу, что по факту никакой индексации не было, а работодатель действовал на основании своего внутреннего акта, который ухудшал положение его сотрудников по сравнению с теми требованиями, которые должны были исполняться в силу закона. В итоге судебная коллегия взыскала в пользу москвича с его работодателя 420 816,27 рубля, из которых в счёт индексации — 342 931,59 рубля, проценты за нарушение срока выплат — 57 884,68 рубля, а также компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей (дело № 33-12935).

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— Данное судебное определение, безусловно, носит прецедентный характер и может иметь значение для решений российских судов по схожим делам, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — О том, что гарантии повышения реального содержания заработной платы должны соблюдать абсолютно все работодатели, несколько лет назад разъяснил Конституционный суд РФ (определение № 1707-О), однако большая часть коммерческих структур отнеслась к исполнению норм, закреплённых в законе, весьма сдержанно. Скорее всего, это связано с небольшим размером наказания, если нарушение выявляет трудинспекция.

Действительно, на сегодня, если компания имеет некий порядок индексации, но по факту он не исполняется или (как в случае Андрея Владимировича) не улучшает, а ухудшает положение работника, то руководству грозит штраф от 3000 до 5000 рублей, а чаще всего вообще можно отделаться предупреждением инспектора. При этом большинство работодателей для себя отмечают, что, в случае если они всё же будут строго выполнять требования трудового законодательства, это приведёт к увеличению налоговой нагрузки, ведь в результате индексации оклады сотрудников повышаются, а значит, увеличивается и сумма страховых взносов, которые платят работодатели со всех выплат сотрудникам. Получается, что штраф дешевле.

— Помимо нежелания получить увеличенную налоговую нагрузку некоторые работодатели путают понятия "повышение окладов" и "индексация зарплаты" и поэтому считают, что ничего делать не должны, — указывает адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков. — На самом деле это не так. Действительно, повышение оклада — это право работодателя, он может это делать, например, одному работнику или не делать вовсе, а индексация зарплаты — это обязанность, которую гарантирует государство — вне зависимости от того, является ли работодатель госкомпанией или коммерческим предприятием.

Кстати, в бюджетной сфере все зарплаты индексируются ежегодно правительственным постановлением, а для госслужащих должностной оклад и оклад за классный чин ежегодно индексируются с учётом уровня инфляции по указу президента РФ и на основании закона о бюджете на соответствующий год.

Что делать, если индексации нет

Во-первых, следует выяснить, есть ли в компании документ, определяющий порядок проведения индексации (это может быть положение об оплате труда или коллективный договор). Работодатель не имеет права отказать в его представлении, только запрашивать документы желательно письменно. Тогда, если будет ответ, что такого порядка нет, можно смело писать жалобу в трудинспекцию. Ещё до решения вопроса о выплате положенной компенсации, скорее всего, работодатель будет оштрафован на 30–50 тысяч рублей, а ваш вопрос будет поставлен на контроль — и работодатель в итоге всё положенное выплатит.

Но чаще некое абстрактное положение есть. И поэтому, во-вторых, нужно разобраться, а какие именно выплаты вам положены по индексации. Закон позволяет индексировать только оклады, но также работодатель вправе установить пороговую сумму, в пределах которой доходы сотрудников будут индексироваться в полном объёме, включая и иные выплаты. Главное, чтобы прибавка реально была. Например, её величина рассчитывается исходя из официальных данных инфляции Росстата на такую-то дату. При этом индексация должна проводиться не реже одного раза в год.

Фото © ТАСС / Илья Щербаков

В-третьих, если работодатель не индексирует зарплату, то за компенсацией придётся обращаться в суд. На практике пока это оказывается экономически оправданным действием. Потому как суды своим актом, как правило, индексируют зарплаты в соответствии с ростом потребительских цен, а кроме того, с работодателя можно ещё взыскать проценты за просрочку выплаты (1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день) и моральный вред.

Например, в Тюмени мужчине пять лет не индексировали зарплату — и в итоге он взыскал с работодателя четыре с половиной миллиона рублей. Правда, для этого потребовалось дойти до Верховного суда (дело № 89-КГ18–14).

Авторы Максим Греков