Новак раскрыл размер затрат на социальную газификацию 3,8 миллиона домовладений

В России под социальную газификацию могут подпасть порядка 3,8 миллиона домовладений. А общие затраты на их подключение к газу оцениваются в 567,55 миллиарда рублей. Такие данные следуют из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, подготовленной к встрече с секретарём генсовета "Единой России" Андреем Турчаком по теме реализации программы ускоренной социальной газификации.

Так, средние удельные затраты на подключение одного домовладения к газу составят 150 тысяч рублей, отмечается в презентации. Кроме того, указывается, что россияне подали уже более 97 тысяч заявок на бесплатное подключение газа. При этом чуть больше 10 тысяч заявок уже отклонено.