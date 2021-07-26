Новак раскрыл размер затрат на социальную газификацию 3,8 миллиона домовладений
Россияне уже подали более 97 тысяч заявок на бесплатное подключение газа. При этом около 10 тысяч заявок было отклонено.
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В России под социальную газификацию могут подпасть порядка 3,8 миллиона домовладений. А общие затраты на их подключение к газу оцениваются в 567,55 миллиарда рублей. Такие данные следуют из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, подготовленной к встрече с секретарём генсовета "Единой России" Андреем Турчаком по теме реализации программы ускоренной социальной газификации.
Так, средние удельные затраты на подключение одного домовладения к газу составят 150 тысяч рублей, отмечается в презентации. Кроме того, указывается, что россияне подали уже более 97 тысяч заявок на бесплатное подключение газа. При этом чуть больше 10 тысяч заявок уже отклонено.
Ранее стало известно, что россиянам будут возвращены средства по договорам на газификацию, внесённые после 21 апреля и до вступления в силу нормативных правовых актов о бесплатной газификации. Сами же сроки бесплатного подключения домовладений к газу в рамках реализации программы ускоренной догазификации определят главы регионов до 1 августа.
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