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Mash: Певица МакSим пришла в себя

Артистка находится в ясном сознании и разговаривает знаками. Отмечается, что она способна сделать вдох, однако переведена на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких.

26 июля, 12:32
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<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом Максим, пришла в себя. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели звезду из медикаментозного сна, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Сейчас Максим находится в ясном сознании и общается жестами.

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Артистка уже может самостоятельно сделать вдох, однако, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких (ВИВЛ). Состояние певицы по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

Директор МакSим Маргарита Соколова в свою очередь рассказала Лайфу, что динамика в состоянии певицы положительная, но "так быстро и резко, как всем хочется, просто не может быть".

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"Ситуация сама по себе сложная, но не такая крайне тяжёлая, как пишут. Ситуация непростая, но с улучшениями. Пока ещё идёт лечение, потом восстановление и реабилитация. Процесс длинный", — отметила Соколова.

Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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