В Египте ожидают прибытия российской делегации для оценки ситуации с ковидом

Власти Египта ожидают прибытия российских экспертов, которые должны проверить исполнение антиковидных мер по защите здоровья туристов на популярных курортах арабской страны. Речь идёт о Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

"27 июля к нам прибудет делегация экспертов, которые проверят меры, связанные со здравоохранением, они хотят убедиться, что все меры соблюдаются в аэропортах и в самом городе Шарм-эль-Шейх", — заявил министр гражданской авиации Мухаммед Манар Инаба в эфире телеканала Sada el-Balad.

По его словам, все необходимые мероприятия для безопасного пребывания путешественников проведены. В частности, аэропорты курортных городов получили международные свидетельства об их готовности. Кроме того, Инаба заявил, что лично вместе с министром туризма Египта будет встречать российских туристов, которые первым рейсом прилетят из РФ.