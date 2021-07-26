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В Египте ожидают прибытия российской делегации для оценки ситуации с ковидом

По словам министра гражданской авиации арабской страны, все необходимые мероприятия для безопасного пребывания путешественников проведены.

26 июля, 16:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Египта ожидают прибытия российских экспертов, которые должны проверить исполнение антиковидных мер по защите здоровья туристов на популярных курортах арабской страны. Речь идёт о Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

"27 июля к нам прибудет делегация экспертов, которые проверят меры, связанные со здравоохранением, они хотят убедиться, что все меры соблюдаются в аэропортах и в самом городе Шарм-эль-Шейх", — заявил министр гражданской авиации Мухаммед Манар Инаба в эфире телеканала Sada el-Balad.

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По его словам, все необходимые мероприятия для безопасного пребывания путешественников проведены. В частности, аэропорты курортных городов получили международные свидетельства об их готовности. Кроме того, Инаба заявил, что лично вместе с министром туризма Египта будет встречать российских туристов, которые первым рейсом прилетят из РФ.

Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем их число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ возобновляет авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканской Республикой.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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